«Война» с баннерами. В Барнауле перед выборами активизировалась уличная борьба с агитматериалами

За месяц до выборов в Барнаульскую гордуму в краевом центре развернулась «война» с агитационными баннерами. Каждый день в городе появляется всё больше предвыборных рекламных материалов. Но помимо того, что партии и отдельные кандидаты размещают свои листовки, представители некоторых политических штабов не против свести счёты с конкурентами и испортить чужую агитпродукцию. Подробнее — в материале amic.ru.

Незаконная конструкция. Для КПРФ

Первый случай, когда кандидат пожаловался на противодействие в распространении агитматериала, случился с баннером выдвиженца от КПРФ Александры Таранец, которая идёт по округу № 11. Здесь ей противостоят действующий депутат гордумы от «Единой России» Дмитрий Абалымов, кандидаты Дмитрий Скосырский из ЛДПР, Евгений Алейкин — «Справедливая Россия — За правду», Николай Пашинин — «Новые люди», Игорь Лихоткин — «Коммунисты России».

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Агитационный баннер Таранец, расположенный на улице Попова, не провисел и недели: его демонтировали под предлогом того, что сама рекламная конструкция была признана незаконной. Хотя, как отмечают в КПРФ, ранее на этом же месте без каких-либо претензий были размещены агитматериалы других партий. При этом баннер оплатили на весь предвыборный период.

После того как билборд с Таранец демонтировали, буквально на следующий день конструкция, видимо, стала законной. Теперь на месте агитматериала коммунистки висит объявление, что это место свободно, выражают недоумение в компартии.

Как «Новых людей» «заклеили» другими кандидатами

Второй случай предвыборной «диверсии» произошёл с плакатами «Новых людей», размещёнными на остановках общественного транспорта в Барнауле. Часть материалов через несколько дней после монтажа оказалась порезана и сорвана, в других поверх плаката НЛ появилась листовка кандидата от ЕР Ирины Молчановой, а также выдвиженца от КПРФ — Оксаны Мелеховой. Ещё на части баннеров «Новых людей» разместили доску для расклейки объявлений.

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По словам политтехнолога Константина Лукина, то, что предметом для нападок стали именно КПРФ и «Новые люди», не случайно. «Собственно, из девяти партий, которые окажутся в бюллетене, только эти активно и самостоятельно ведут кампанию, поднимают неудобные темы и оппонируют. Это хорошо заметно по их наглядной агитации», — резюмировал Лукин.

Украденные баннеры либерал-демократов

С аналогичной проблемой столкнулись и в ЛДПР. Как рассказал amic.ru координатор Алтайского реготделения партии Сергей Булаев, накануне ночью сразу семь баннеров либерал-демократов, размещённых в разных частях города, бесследно исчезли. «Их просто сорвали и унесли с собой, теперь там голое место. Будем писать заявление в полицию, пострадали не только материалы от партии, но и отдельных одномандатников», — резюмировал Булаев. В частности досталось партийной агитации на Павловском тракте, где находилось несколько билбордов ЛДПР. Политик назвал такое поведение своих оппонентов нечестным и предложил конкурировать при помощи программ и конкретных действий, а не «ночных диверсий».

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Ближе к дню голосования, по мнению Лукина, можно ожидать рассылки избирателям по WhatsApp с неизвестных номеров призывов голосовать за конкретного кандидата, прозвон с автоответчика и другие провокационные вещи. Между тем такие «стихийные акции», как уничтожение и порча баннеров, по версии политтехнолога, исходят от отдельных кандидатов и их штабов. На уровне партии никаких указаний на этот счёт никто не даёт, уверен Лукин.

Какие партии будут бороться за Барнаульскую думу

Напомним, выборы в гордуму на этот раз будут трёхдневными — с 9 по 11 сентября. Досрочного голосования не предусмотрено. Стоимость кампании оценивается почти в 106 млн рублей. Горожанам предстоит избрать 40 депутатов: 20 по партийным спискам и ещё столько же по одномандатным округам.

В бюллетене окажется девять партий: «Единая Россия», «Родина», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров», «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», «Зелёные», КПРФ и ЛДПР. Для попадания в Барнаульскую гордуму всем им необходимо преодолеть 5%-й барьер.