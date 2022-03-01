Второй раунд переговоров РФ и Украины может состояться 2 марта

Второй раунд переговоров России и Украины может пройти 2 марта. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля. 18 февраля ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию, а после обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашённые республики.

21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны РФ, вооружённые силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

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Политика Власти РФ создали оперативный штаб по противодействию санкциям Запада

28 февраля на территории Белоруссии прошли переговоры делегаций РФ и Украины. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Он заявлял, что в ходе встречи делегатам удалось наметить вопросы, по которым могут быть общие мнения.