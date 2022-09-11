Явка на выборах в Барнауле утром 11 сентября выросла на полпроцента

Явка на выборах в Барнауле на 10:00 11 сентября составила 7,87%. Это на 0,54% больше, чем на момент предыдущего подсчёта по состоянию на 20:00 10 сентября, следует из данных Избиркома.

Таким образом, в столице региона уже проголосовали 41 485 человек. Всего же правом голоса обладают 526 998 избирателей.

По данным Telegram-канала «Алтайский тандем», по краю в единый день голосования на выборах в органы местного самоуправления по состоянию на 10:00 явка составила уже 7,97%.