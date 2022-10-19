Зеленский уволил посла в Казахстане, заявлявшего об убийствах русских

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского, который агрессивно высказывался об убийствах русских. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента, пишет «Ъ».

Новый глава дипмиссии в Казахстане ещё не утверждён. Кто станет преемником Врублевского, пока неизвестно.

В августе в Сети появилось видео, на котором Врублевский заявил, что украинская сторона старается убить как можно больше русских, чтобы этим не пришлось заниматься последующим поколениям украинцев.

МИД Казахстана после этого выразил протест Врублевскому и анонсировал его замену.

Ранее алтайский депутат Сергей Малинкович потребовал от Америки вернуть Аляску.