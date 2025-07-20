Политолог: США откажутся от ультиматумов, если Путин и Трамп встретятся в Китае

Подобная трехсторонняя встреча точно не понравится европейцам

20 июля 2025, 14:35, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Китае, Вашингтон откажется от ультиматумов и санкций против Москвы и Пекина. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

"Что можно от встречи ожидать – это отказ США от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций (торговых войн) в адрес России и Китая, которые напрочь разорвали бы отношения между тремя ведущими державами и поломали бы окончательно всю мировую экономику", – заявил он.

По словам политолога, подобная трехсторонняя встреча точно не понравится европейцам, которые против дипломатии и за продолжение украинского конфликта.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры России, США и КНР могут в сентябре встретиться в Китае. Переговоры могут пройти в рамках праздничных мероприятий в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.