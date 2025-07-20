НОВОСТИПолитика

Политолог: США откажутся от ультиматумов, если Путин и Трамп встретятся в Китае

Подобная трехсторонняя встреча точно не понравится европейцам

20 июля 2025, 14:35, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Китае, Вашингтон откажется от ультиматумов и санкций против Москвы и Пекина. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил немецкий политолог Александр Рар. 

"Что можно от встречи ожидать – это отказ США от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций (торговых войн) в адрес России и Китая, которые напрочь разорвали бы отношения между тремя ведущими державами и поломали бы окончательно всю мировую экономику", – заявил он. 

По словам политолога, подобная трехсторонняя встреча точно не понравится европейцам, которые против дипломатии и за продолжение украинского конфликта. 

Ранее СМИ сообщили, что лидеры России, США и КНР могут в сентябре встретиться в Китае. Переговоры могут пройти в рамках праздничных мероприятий в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. 

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:20:09 20-07-2025

Это будет настоящий прогресс в отношениях. Разговор минуя посредников и исказителей очень полезен для мира.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:09:08 20-07-2025

Поделят шарик как надо остальные не в счёт

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:45:01 20-07-2025

Гость (15:20:31 20-07-2025) Китайцы то каким боком к победителям ВОВ ?Зачем с ними в... Китай во второй мировой в войне с японцами потерял населения чуть меньше чем СССР. Принимал участие в войне и один из победителей Японии. Законная победа и законный праздник.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:18:19 21-07-2025

Гость (21:45:01 20-07-2025) Китай во второй мировой в войне с японцами потерял населения... Вообще то больше.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров