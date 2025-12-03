После дела Долиной продавцов квартир могут проверять на полиграфе
Такие меры хотят принять, чтобы предотвратить новые случаи мошенничества
После резонансного дела Ларисы Долиной, вернувшей себе через суд проданную квартиру, рынок вторичного жилья может ужесточить проверки продавцов. Как рассказала риелтор Алина Правоторина в интервью aif.ru, в профессиональной среде активно обсуждается возможность применения полиграфа для выявления потенциальных жертв мошенников.
«Проверять продавцов квартир будут усиленно, вплоть до полиграфа. Мне на практике такое еще не попадалось, но разговоры в нашей среде об этом ходят», – отметила эксперт.
Она привела пример из практики, когда риелтор, почувствовав неладное при продаже квартиры пожилой женщиной, дважды инициировала ее беседы с полицией и даже добилась задержки выдачи наличных в банке. Однако, несмотря на все предупреждения, пенсионерка, уверенная, что "работает на разведку", в итоге отдала все деньги мошенникам.
Такие случаи, по словам Правоториной, заставляют профессионалов рынка искать дополнительные инструменты для защиты обеих сторон сделки.
Идея с полиграфом хоть и звучит крайне необычно, однако становится предметом обсуждения на фоне участившихся историй, когда продавцы, оказавшись под влиянием аферистов, впоследствии через суд требуют вернуть уже проданное и отремонтированное жилье.
Ранее пенсионерка продала разваленную квартиру, дождалась ремонта и потребовала ее обратно.
10:44:29 03-12-2025
вместо того чтобы закрыть бабку за мошенничество и показательно привлечь судью за неправосудное решение, решили осложнит жизнь людям, которые и так уже давно на взводе
10:48:35 03-12-2025
А есть какие-то обоснования, что полиграф способен точно отличить правду от не
11:37:30 03-12-2025
Гость (10:48:35 03-12-2025) А есть какие-то обоснования, что полиграф способен точно отл... Ну можно иголки под ногти втыкать
10:54:17 03-12-2025
Полиграф не имеет юридической силы
11:06:01 03-12-2025
полиграф не является 100% доказательством в суде
11:25:23 03-12-2025
Гость (11:06:01 03-12-2025) полиграф не является 100% доказательством в суде... Стопроцентным нет. Но если только слово против слова, то судья имеет право принять во внимание результаты экспертизы.
17:35:38 03-12-2025
Гость (11:25:23 03-12-2025) Стопроцентным нет. Но если только слово против слова, то суд... Экспертиза назначается по постановлению суда или следователя.Кто будет назначать экспертизу при намерении продать квартиру? Где и у кого будут храниться результаты? Если так пойдет, то надо еще одну гос службу создавать, которая в рамках оформления права собственности будет проверять покупателя и продавца на нахождение под влиянием мошенников, отсутствие мыслей обмануть каким-либо образом сторону по договору, забирать деньги у покупателя и месяц хранить их на депозите, а весь этот месяц держать продавца и покупателя под наблюдением в психбольнице для выявления всех помех для чистой сделки.
11:24:00 03-12-2025
А почему только квартиры? Все подобные случаи надо так проверять. А про те, где перед продажей нотариусом или психиатром было вынесено решение о вменяемости и отсутствии давления на продавца, но будет доказано обратное, то солидарную ответственность должны нести и они. Судей, отказывающихся назначать психиатрические экспертизы тоже судить.
11:24:07 03-12-2025
Верховный Суд - последняя надежда обезДоленных
11:28:37 03-12-2025
По каким результатам проверки сделка будет признана состоявшейся?
О том речь, что бывший владелец на все согласен... мошоннике, говорит, верните мне квартиру
11:38:45 03-12-2025
Я так понимаю теперь у пенсионеров покупать квартиры больше не будут, сейчас введут кучу законов, что с ними покупатель не захочет связаться.
11:42:11 03-12-2025
Гость (11:38:45 03-12-2025) Я так понимаю теперь у пенсионеров покупать квартиры больше ... Отнюдь, милейший, как раз в результате этой движухи бабки подписали себе смертный приговор. Как только продажа хаты зарегистрирована - бабку тут же будут обнулять. Нет потерпевшей бабки - нет будущих проблем.
12:13:14 03-12-2025
Гость (11:42:11 03-12-2025) Отнюдь, милейший, как раз в результате этой движухи бабки по... Ах, наивный! У нас такие бабки с бабками, что впору резвому покупателю бояться обнуления)))
11:42:30 03-12-2025
Гость (11:38:45 03-12-2025) Я так понимаю теперь у пенсионеров покупать квартиры больше ... Так для этого все и делается - чтобы покупали не вторичку, а новостройки по бешеным ценам. Надо ж как-то загнать выпрягшееся стадо назад в стойло.
11:58:07 03-12-2025
Гость (11:42:30 03-12-2025) Так для этого все и делается - чтобы покупали не вторичку, а... Ну, пишут, что выручка застройщиков упала на 75%. Вот и развернули компанию. Вон сколько комментов против пенсионеров от потенциальных покупателей новостроек)))
12:58:58 03-12-2025
Гость (11:42:30 03-12-2025) Так для этого все и делается - чтобы покупали не вторичку, а... Да, и по случаю покупатель Долиной оказалось имеет бизнес в сфере недвижимости и муж имеет строительный бизнес, конечно это все случайное совпадение.
11:44:15 03-12-2025
Гость (11:38:45 03-12-2025) Я так понимаю теперь у пенсионеров покупать квартиры больше ... Продают и обратно забирают не только пенсионеры, охмурёнными мошенниками могут быть и молодые.
11:43:52 03-12-2025
Полиграф вообще не является доказательством.