После дела Долиной продавцов квартир могут проверять на полиграфе

Такие меры хотят принять, чтобы предотвратить новые случаи мошенничества

03 декабря 2025, 10:37, ИА Амител

После резонансного дела Ларисы Долиной, вернувшей себе через суд проданную квартиру, рынок вторичного жилья может ужесточить проверки продавцов. Как рассказала риелтор Алина Правоторина в интервью aif.ru, в профессиональной среде активно обсуждается возможность применения полиграфа для выявления потенциальных жертв мошенников.

«Проверять продавцов квартир будут усиленно, вплоть до полиграфа. Мне на практике такое еще не попадалось, но разговоры в нашей среде об этом ходят», – отметила эксперт.

Она привела пример из практики, когда риелтор, почувствовав неладное при продаже квартиры пожилой женщиной, дважды инициировала ее беседы с полицией и даже добилась задержки выдачи наличных в банке. Однако, несмотря на все предупреждения, пенсионерка, уверенная, что "работает на разведку", в итоге отдала все деньги мошенникам.

Такие случаи, по словам Правоториной, заставляют профессионалов рынка искать дополнительные инструменты для защиты обеих сторон сделки.

Идея с полиграфом хоть и звучит крайне необычно, однако становится предметом обсуждения на фоне участившихся историй, когда продавцы, оказавшись под влиянием аферистов, впоследствии через суд требуют вернуть уже проданное и отремонтированное жилье.

