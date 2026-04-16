Поставки репчатого лука в Алтайский край выросли в два раза
Импорт осуществлялся из Казахстана и Киргизии
16 апреля 2026, 10:46, ИА Амител
В Алтайском крае с начала 2026 года резко вырос импорт репчатого лука — в регион завезли 5090 тонн продукции, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
Поставки осуществлялись из Казахстана и Киргизии. Для сравнения: за первые три с половиной месяца 2025 года в край импортировали 2618 тонн лука.
При этом специалисты выявили 107 тонн продукции, ввезенной с нарушениями фитосанитарного законодательства. Такой товар не допустили к ввозу и вернули отправителям.
Ранее сообщалось, что Алтайский край уже в первые месяцы 2026 года отправил за рубеж больше меда, чем за весь прошлый год. С января за границу отгрузили свыше 30 тонн продукции пчеловодства — против примерно 27 тонн за весь 2025-й.
10:54:47 16-04-2026
Узбеки и таджики кладут много лука во все блюда. Вот и выросли поставки
11:53:14 16-04-2026
Цинга?
12:58:02 16-04-2026
Гость (11:53:14 16-04-2026) Цинга?... много мяса жрем. излишне много. аж лук весь подмели.
13:10:17 16-04-2026
томаты и перцы из Персии, через Азербайджан.
лук из Средней Азии.
картошка из Израиля.
13:18:43 16-04-2026
лук прорастает, но лучше выбросить на свалку, чем снизить цену
15:41:46 16-04-2026
Интересно почему у нас свой лук не выращивают
15:54:03 16-04-2026
Гость (15:41:46 16-04-2026) Интересно почему у нас свой лук не выращивают...
Выращиваем и лук и чеснок и вкуснейшие помидоры. Но для магазинной торговли объемов не хватает))