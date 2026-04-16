Поставки репчатого лука в Алтайский край выросли в два раза

Импорт осуществлялся из Казахстана и Киргизии

16 апреля 2026, 10:46, ИА Амител

Лук / Репчатый лук / Поле / Фермер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае с начала 2026 года резко вырос импорт репчатого лука — в регион завезли 5090 тонн продукции, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Поставки осуществлялись из Казахстана и Киргизии. Для сравнения: за первые три с половиной месяца 2025 года в край импортировали 2618 тонн лука.

При этом специалисты выявили 107 тонн продукции, ввезенной с нарушениями фитосанитарного законодательства. Такой товар не допустили к ввозу и вернули отправителям.

Ранее сообщалось, что Алтайский край уже в первые месяцы 2026 года отправил за рубеж больше меда, чем за весь прошлый год. С января за границу отгрузили свыше 30 тонн продукции пчеловодства — против примерно 27 тонн за весь 2025-й.