Пострадавший при атаке ВСУ на курский пляж мальчик умер

Хинштейн выразил соболезнования родным ребенка

09 июля 2025, 23:35, ИА Амител

Храм, церковные свечи / Фото: amic.ru

Пятилетний мальчик, который пострадал в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска, умер. Об этом заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, ребенок умер во время транспортировки в Москву. У пострадавшего было свыше 30% ожогов тела, что является критическим для малолетних. Хинштейн выразил соболезнования родным мальчика.

"Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство, это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным!" – добавил врио губернатора.

Напомним, вечером 8 июля украинские войска с помощью беспилотника атаковали городской пляж в Курске. В результате четыре человека погибли, шестеро получили ранения.