Потратил 300 тысяч рублей. Москвич решил объявить себя банкротом из-за лечения кота

22 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Кот / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Житель Москвы решил объявить себя банкротом после того, как потратил крупную сумму на лечение пожилого кота. Историю мужчины опубликовал Mash.

29-летний Андрей рассказал, что его кот Федя прожил с ним почти всю жизнь – с восьми лет. В октябре 2023 года 19-летнему питомцу диагностировали мочекаменную болезнь. Животному потребовались несколько операций и длительное лечение, стоимость которого оказалась для хозяина неподъемной.

Чтобы оплатить ветеринарную помощь, москвич оформил кредиты в банках и в общей сложности потратил около 300 тысяч рублей. Несмотря на усилия врачей, спасти кота не удалось – Федя умер, а долговые обязательства остались.

Из-за начисленных процентов, пеней и штрафов сумма задолженности выросла до 1,2 миллиона рублей. В итоге мужчина принял решение подать заявление о личном банкротстве.

