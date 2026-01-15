Лидер американского государства уверен, что Владимир Путин демонстрирует готовность к прекращению конфликта

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Перспективы скорейшего разрешения украинского кризиса кажутся туманными, и причина тому – позиция украинского руководства. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в беседе с корреспондентом Reuters.

По словам американского лидера, российский президент Владимир Путин демонстрирует готовность к прекращению противостояния.

«Полагаю, что он открыт для компромисса и заключения соглашения. Чего нельзя сказать об Украине», – подчеркнул Трамп.

В ответ на вопрос журналистов о причинах, по которым американские усилия до сих пор не привели к урегулированию украинского кризиса, Трамп коротко ответил: «Зеленский».

12 января в интервью The New York Times Трамп также отметил ограниченность возможностей украинского президента Владимира Зеленского в текущей ситуации.

При этом ранее глава Белого дома заявлял, что урегулирование конфликта на Украине "ближе, чем когда-либо прежде".