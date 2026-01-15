Трамп: Урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за Зеленского
Лидер американского государства уверен, что Владимир Путин демонстрирует готовность к прекращению конфликта
15 января 2026, 10:15, ИА Амител
Перспективы скорейшего разрешения украинского кризиса кажутся туманными, и причина тому – позиция украинского руководства. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в беседе с корреспондентом Reuters.
По словам американского лидера, российский президент Владимир Путин демонстрирует готовность к прекращению противостояния.
«Полагаю, что он открыт для компромисса и заключения соглашения. Чего нельзя сказать об Украине», – подчеркнул Трамп.
В ответ на вопрос журналистов о причинах, по которым американские усилия до сих пор не привели к урегулированию украинского кризиса, Трамп коротко ответил: «Зеленский».
12 января в интервью The New York Times Трамп также отметил ограниченность возможностей украинского президента Владимира Зеленского в текущей ситуации.
При этом ранее глава Белого дома заявлял, что урегулирование конфликта на Украине "ближе, чем когда-либо прежде".
