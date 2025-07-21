Геомагнитные колебания могут набрать опасную мощность

21 июля 2025, 09:30, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Июль 2025 года стал очень "богатым" на солнечные вспышки, которые повлекли за собой череду коротких магнитных бурь. Ожидается, что 21 июля геомагнитная обстановка снова будет неспокойной.

О том, обрушится ли на Землю магнитная буря и насколько опасной она может быть, – в материале amic.ru.

Будет ли магнитная буря 21 июля 2025 года?

Сказать точно о возможности обрушения на Землю геомагнитного шторма нельзя. Прогнозировать магнитные бури очень трудно. Обычно специалисты могут только оценить вероятность развития событий. В этом вопросе они ориентируются на данные о магнитосфере.

Какова вероятность магнитной бури 21 июля?

По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность магнитной бури 21 июля оценивают в 3%. Другими словами, шанс такого сценария невысок.

При этом шансов на геомагнитные возмущения больше – специалисты дают на это 10%.

Самым же вероятным вариантом остается спокойное состояние магнитосферы – 87%.

Следовательно, магнитной бури 21 июля не ожидается.

Насколько мощными могут быть геомагнитные возмущения?

Если они и будут, то очень слабыми: сила геомагнитных колебаний 21 июля едва превысит отметку в два балла.

Как уберечь себя от воздействия геомагнитного шторма?

Врачи уверяют, что самое главное – не накручивать себя и не раздувать из этого проблему. Влияние магнитных бурь на человека все еще не доказано учеными. Поэтому лучшим вариантом будет не переживать, а хорошо высыпаться, пить достаточное количество воды, чаще бывать на свежем воздухе и не забывать о физической активности. Тогда геомагнитные бури будут вам не страшны.