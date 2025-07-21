Правда ли, что мощная магнитная буря накроет Землю 21 июля 2025 года и чем она опасна?
Геомагнитные колебания могут набрать опасную мощность
21 июля 2025, 09:30, ИА Амител
Июль 2025 года стал очень "богатым" на солнечные вспышки, которые повлекли за собой череду коротких магнитных бурь. Ожидается, что 21 июля геомагнитная обстановка снова будет неспокойной.
О том, обрушится ли на Землю магнитная буря и насколько опасной она может быть, – в материале amic.ru.
Сказать точно о возможности обрушения на Землю геомагнитного шторма нельзя. Прогнозировать магнитные бури очень трудно. Обычно специалисты могут только оценить вероятность развития событий. В этом вопросе они ориентируются на данные о магнитосфере.
По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность магнитной бури 21 июля оценивают в 3%. Другими словами, шанс такого сценария невысок.
При этом шансов на геомагнитные возмущения больше – специалисты дают на это 10%.
Самым же вероятным вариантом остается спокойное состояние магнитосферы – 87%.
Следовательно, магнитной бури 21 июля не ожидается.
Если они и будут, то очень слабыми: сила геомагнитных колебаний 21 июля едва превысит отметку в два балла.
Врачи уверяют, что самое главное – не накручивать себя и не раздувать из этого проблему. Влияние магнитных бурь на человека все еще не доказано учеными. Поэтому лучшим вариантом будет не переживать, а хорошо высыпаться, пить достаточное количество воды, чаще бывать на свежем воздухе и не забывать о физической активности. Тогда геомагнитные бури будут вам не страшны.
10:00:59 21-07-2025
сами себя попугали, сами успокоили.
"Следовательно, магнитной бури 21 июля не ожидается."
12:06:55 21-07-2025
раз на Камчатке 60 землетрясений, буря уже была. Солнечные вспышки вызывают ответный подземный огонь, и следствие - землетрясение
13:22:34 21-07-2025
Пока ощущаем сбои в мобильном интернете в центре Барнаула.