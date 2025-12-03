Предлагают сделать красивые снимки. "Фотографы-вымогатели" активизировались в Египте

Особенно уязвимы туристы, отдыхающие в одиночку

03 декабря 2025, 23:00, ИА Амител

Туризм, Египет / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Египте вновь активизировались так называемые "фотографы-вымогатели". Как установила "Shot Проверка", местные жители используют новую схему, с помощью которой зарабатывают на туристах.

Суть проста: "доброжелатели" предлагают путешественникам сделать красивый снимок на их собственный телефон, после чего отказываются возвращать гаджет и требуют деньги за его выдачу.

Гиды заранее предупреждают отдыхающих об этой практике, однако те, кто путешествует без сопровождения и самостоятельно, чаще всего становятся легкой добычей. Особенно уязвимы туристы, отдыхающие в одиночку.

Рекомендация в таких ситуациях одна: не передавать свой телефон незнакомым людям и делать фотографии самостоятельно.

