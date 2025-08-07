Председатель Алтайского Заксобрания проверил ход капремонта школы в Первомайском районе
Александр Романенко накануне учебного года оценил готовность здания и помещений
07 августа 2025, 12:05, ИА Амител
6 августа председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко посетил Бобровскую среднюю школу в Первомайском районе, чтобы оценить, как продвигается капитальный ремонт. Его проводят в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". На обновление учебного заведения выделили 113 млн рублей. Контракт заключили в марте, а завершить все работы планируют к 25 августа. Сейчас объект готов примерно на 63%.
Большую часть фасадных работ, укладку полов, монтаж стен, проведение электрики и инженерных коммуникаций уже завершили. На втором этаже отремонтировали кабинеты: обновили окна и двери, выровняли и окрасили стены, настелили пол, установили потолочные панели. Аналогичные работы завершают на первом этаже. Впереди – финальный этап в спортивном зале, столовой и благоустройство пришкольной территории.
Как отметила первый заместитель главы администрации Первомайского района Наталья Шайкина, на деле фактический уровень готовности составляет 85%. В ближайшее время ожидают приемку очередного этапа. К слову, кровлю школы капитально отремонтировали еще в прошлом году.
«Большинство школ по программе модернизации образования, а их 25, в этом году будет сдано в срок, включая школу в Бобровке», – сказал Александр Романенко.
И уточнил, что есть случаи, когда в школах после демонтажа вскрывалось много дополнительных работ, которые тоже нужно выполнять. Есть случаи, где со строителями пришлось говорить на повышенных тонах. Не все из названных школ начнут учебный год в ремонтируемых сейчас зданиях, где-то – в приспособленных помещениях, но в этом году однозначно все работы выполнят.
«Считаю, лучше сделать качественно, как положено и в полном объеме, нежели торопясь, выполнить как попало. Ситуация под контролем у депутатов, органов образования, педагогов, родителей», – подчеркнул депутат.
Председатель АКЗС регулярно посещает объекты образования, где ведут ремонтные работы по краевым и федеральным программам. В частности, в апреле он уже бывал в учебных заведениях Первомайского района.
Отметим, что в Бобровской школе обучаются 420 школьников. На время ремонта занятия организовали в альтернативных помещениях: школьных мастерских, детсаду и доме культуры. В новом учебном году в школу придут 40 первоклассников.
12:10:27 07-08-2025
Как глава района на коррупции попалась, так сразу проверяющие поехали
13:10:38 07-08-2025
Те же кадры принимали реабилитационный центр Журавлики, все сыпется и много просто не работает, но главное фейс засветить
21:55:21 07-08-2025
Школу ремонтирует тот самый подрядчик на которого дважды уже возбуждались уголовным делом.... Который фигурирует в стройке Фока на Павловском тракте и список бесконечный . Первомайская администрация просто клоака нарушений и коррупции. Одни только новые поллитра и ботаники чего стоят, просто даже нарушения с выездами с этих поселков просто отличное решение. Все для любимых избирателей первомайского района!
00:19:21 08-08-2025
А почему Романенко проверяет? Он профессиональный строитель?
10:59:09 08-08-2025
«Считаю, лучше сделать качественно, как положено и в полном объеме, нежели торопясь, выполнить как попало." Может : медленно и качественно или быстро но халтурно имелось в виду? Или это с возрастом как Кличко перлы идут?