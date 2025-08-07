Председатель Алтайского Заксобрания проверил ход капремонта школы в Первомайском районе

Александр Романенко накануне учебного года оценил готовность здания и помещений

07 августа 2025, 12:05, ИА Амител

Александр Романенко в Бобровской школе / Фото: пресс-служба АКЗС

6 августа председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко посетил Бобровскую среднюю школу в Первомайском районе, чтобы оценить, как продвигается капитальный ремонт. Его проводят в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". На обновление учебного заведения выделили 113 млн рублей. Контракт заключили в марте, а завершить все работы планируют к 25 августа. Сейчас объект готов примерно на 63%.

Большую часть фасадных работ, укладку полов, монтаж стен, проведение электрики и инженерных коммуникаций уже завершили. На втором этаже отремонтировали кабинеты: обновили окна и двери, выровняли и окрасили стены, настелили пол, установили потолочные панели. Аналогичные работы завершают на первом этаже. Впереди – финальный этап в спортивном зале, столовой и благоустройство пришкольной территории.

Ремонт Бобровской школы / Фото: пресс-служба АКЗС

Как отметила первый заместитель главы администрации Первомайского района Наталья Шайкина, на деле фактический уровень готовности составляет 85%. В ближайшее время ожидают приемку очередного этапа. К слову, кровлю школы капитально отремонтировали еще в прошлом году.

«Большинство школ по программе модернизации образования, а их 25, в этом году будет сдано в срок, включая школу в Бобровке», – сказал Александр Романенко.

И уточнил, что есть случаи, когда в школах после демонтажа вскрывалось много дополнительных работ, которые тоже нужно выполнять. Есть случаи, где со строителями пришлось говорить на повышенных тонах. Не все из названных школ начнут учебный год в ремонтируемых сейчас зданиях, где-то – в приспособленных помещениях, но в этом году однозначно все работы выполнят.

«Считаю, лучше сделать качественно, как положено и в полном объеме, нежели торопясь, выполнить как попало. Ситуация под контролем у депутатов, органов образования, педагогов, родителей», – подчеркнул депутат.

Председатель АКЗС регулярно посещает объекты образования, где ведут ремонтные работы по краевым и федеральным программам. В частности, в апреле он уже бывал в учебных заведениях Первомайского района.

Отметим, что в Бобровской школе обучаются 420 школьников. На время ремонта занятия организовали в альтернативных помещениях: школьных мастерских, детсаду и доме культуры. В новом учебном году в школу придут 40 первоклассников.