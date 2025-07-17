Президент Ирана был вынужден пересесть на такси из-за некачественного бензина
На одной из автозаправочных станций в провинции Казвин в бензобаки залили топливо, смешанное с водой
17 июля 2025, 22:50, ИА Амител
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время своей поездки в Тебриз был вынужден проделать последнюю часть пути на обычном такси, из-за того что в бензобак его автомобиля попал некачественный бензин. Как пишет ТАСС, об этом сообщил специальный инспектор по делам президента Мостафа Молави.
"Во время неофициальной поездки Масуда Пезешкиана в Тебриз три автомобиля с его охранниками остановились на половине пути из-за попадания [в бензобаки] бензина, смешанного с водой, в провинции Казвин. Оставшуюся часть пути до Тебриза президент проделал на обычном такси", – сказал Молави.
Нарушение было обнаружено 15 июля. На одной из автозаправочных станций в провинции Казвин в бензобаки автомобилей президентского кортежа был залит некачественный бензин, смешанный с водой.
09:24:53 18-07-2025
Нашему такое не грозит. У него друзья в Роснефти и Газпроме.
10:06:00 18-07-2025
Гость (09:24:53 18-07-2025) Нашему такое не грозит. У него друзья в Роснефти и Газпроме.... теперь весь состав бензоколонки расстреляют?
10:23:56 18-07-2025
Ослиной мочой разбавляли?
10:58:54 18-07-2025
Гость (10:23:56 18-07-2025) Ослиной мочой разбавляли?... а у нас край аграрный - у нас коровьей разбавляют.
13:30:57 18-07-2025
Представляю реакцию таксиста)))