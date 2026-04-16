При атаке украинских БПЛА в Туапсе погибли два ребенка

Еще двое взрослых пострадали от удара беспилотника ВСУ, сейчас они находятся в больнице

16 апреля 2026, 11:10, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Двое детей погибли в результате атаки беспилотников в Туапсе, еще двое взрослых пострадали, пишет РБК.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, жертвами стали дети 5 и 14 лет, двум взрослым в настоящее время оказывают медицинскую помощь. В результате падения обломков в Туапсе повреждены пять частных домов и один многоквартирный. Для жителей разворачивают пункт временного размещения.

Кроме того, обломки упали на территории предприятий в районе морского порта. В поселке Лоо под Сочи из‑за падения обломков поврежден частный дом: выбиты окна и задет навес, при этом пострадавших нет.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что в Туапсе временно отменили занятия во всех образовательных учреждениях. В детских садах при этом организовали дежурные группы.

Тем временем ночью в Сочи сработали сирены — их включили из‑за угрозы атаки дронов. Аэропорт города временно приостановил прием и отправку рейсов. Ранее ВСУ атаковали объекты "Голубого" и "Турецкого потока".



