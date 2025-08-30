Призыв в российскую армию хотят сделать круглогодичным

Закон может вступить в силу с 1 января 2026 года

30 августа 2025, 17:30, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

С 1 января 2026 года призыв на службу в Вооруженные силы РФ может стать круглогодичным. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает РБК.

Согласно документу, россиян смогут призывать на срочную службу не дважды в год, а в течение всего календарного года.

По действующему законодательству граждан призывают на военную службу с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Поправками предлагают проводить призыв с 1 января по 31 декабря.

Также законопроектом предлагают изменить сроки подачи заявлений на альтернативную службу. Обратиться с соответствующим документом можно будет в следующие сроки:

до 1 апреля – лица, которые должны быть призваны на службу с 1 октября по 31 декабря;

до 1 октября – лица, которые должны быть призваны с 1 апреля по 15 июля.