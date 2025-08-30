НОВОСТИПолитика

Призыв в российскую армию хотят сделать круглогодичным

Закон может вступить в силу с 1 января 2026 года

30 августа 2025, 17:30, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru
Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

С 1 января 2026 года призыв на службу в Вооруженные силы РФ может стать круглогодичным. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает РБК.

Согласно документу, россиян смогут призывать на срочную службу не дважды в год, а в течение всего календарного года.

По действующему законодательству граждан призывают на военную службу с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Поправками предлагают проводить призыв с 1 января по 31 декабря.

Также законопроектом предлагают изменить сроки подачи заявлений на альтернативную службу. Обратиться с соответствующим документом можно будет в следующие сроки:

  • до 1 апреля – лица, которые должны быть призваны на службу с 1 октября по 31 декабря;
  • до 1 октября – лица, которые должны быть призваны с 1 апреля по 15 июля.

«Также поправки определяют, что граждане, пользующиеся отсрочками от призыва, могут попросить о замене военной службы на альтернативную в течение десяти дней со дня прекращения основания для отсрочки», – уточняет РБК.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

18:21:55 30-08-2025

20 лет мы шли к полностью контрактной профессиональной армии

Ответить
Avatar Picture
Гость

18:50:19 30-08-2025

Гость (18:21:55 30-08-2025) 20 лет мы шли к полностью контрактной профессиональной армии... Мы уже 40 лет как сбились с пути и пошли в обратную сторону.

Ответить
Avatar Picture
Гость

19:09:06 30-08-2025

Гость (18:21:55 30-08-2025) 20 лет мы шли к полностью контрактной профессиональной армии... Шли , шли. Пришли. Укажи номер своего контракта, болезный.

Ответить
Avatar Picture
Гость

07:01:37 31-08-2025

Гость (19:09:06 30-08-2025) Шли , шли. Пришли. Укажи номер своего контракта, болезный.... А тебе малохольный зачем ?

Ответить
Avatar Picture
Гость

19:11:07 30-08-2025

Гость (18:21:55 30-08-2025) 20 лет мы шли к полностью контрактной профессиональной армии... Кто такие мышли?

Ответить
Avatar Picture
Гость

20:02:13 30-08-2025

В Северной Корее обязан каждый мужчина прослужить 10 лет, а каждая женщина 5 лет. Вот и радуйтесь теперь нехотящие служить.

Ответить
Avatar Picture
Гость

21:17:01 30-08-2025

Гость (20:02:13 30-08-2025) В Северной Корее обязан каждый мужчина прослужить 10 лет, а ... трынндеть не мешки ворочать. . задвинь про Израиль, болезный

Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:15 01-09-2025

От того, что призывники придут в армию в любое время года, изменится срок службы? или повысится их проф-им? Причина в другом.

Ответить
