Призыв в российскую армию хотят сделать круглогодичным
Закон может вступить в силу с 1 января 2026 года
30 августа 2025, 17:30, ИА Амител
С 1 января 2026 года призыв на службу в Вооруженные силы РФ может стать круглогодичным. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает РБК.
Согласно документу, россиян смогут призывать на срочную службу не дважды в год, а в течение всего календарного года.
По действующему законодательству граждан призывают на военную службу с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Поправками предлагают проводить призыв с 1 января по 31 декабря.
Также законопроектом предлагают изменить сроки подачи заявлений на альтернативную службу. Обратиться с соответствующим документом можно будет в следующие сроки:
- до 1 апреля – лица, которые должны быть призваны на службу с 1 октября по 31 декабря;
- до 1 октября – лица, которые должны быть призваны с 1 апреля по 15 июля.
«Также поправки определяют, что граждане, пользующиеся отсрочками от призыва, могут попросить о замене военной службы на альтернативную в течение десяти дней со дня прекращения основания для отсрочки», – уточняет РБК.
18:21:55 30-08-2025
20 лет мы шли к полностью контрактной профессиональной армии
18:50:19 30-08-2025
Гость (18:21:55 30-08-2025) 20 лет мы шли к полностью контрактной профессиональной армии... Мы уже 40 лет как сбились с пути и пошли в обратную сторону.
19:09:06 30-08-2025
Гость (18:21:55 30-08-2025) 20 лет мы шли к полностью контрактной профессиональной армии... Шли , шли. Пришли. Укажи номер своего контракта, болезный.
07:01:37 31-08-2025
Гость (19:09:06 30-08-2025) Шли , шли. Пришли. Укажи номер своего контракта, болезный.... А тебе малохольный зачем ?
19:11:07 30-08-2025
Гость (18:21:55 30-08-2025) 20 лет мы шли к полностью контрактной профессиональной армии... Кто такие мышли?
20:02:13 30-08-2025
В Северной Корее обязан каждый мужчина прослужить 10 лет, а каждая женщина 5 лет. Вот и радуйтесь теперь нехотящие служить.
21:17:01 30-08-2025
Гость (20:02:13 30-08-2025) В Северной Корее обязан каждый мужчина прослужить 10 лет, а ... трынндеть не мешки ворочать. . задвинь про Израиль, болезный
11:40:15 01-09-2025
От того, что призывники придут в армию в любое время года, изменится срок службы? или повысится их проф-им? Причина в другом.