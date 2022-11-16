«Росводоканал Барнаул» разыграет 1,5 тысячи кубометров воды

До окончания акции «Кубометры в подарок» от барнаульского водоканала осталось полтора месяца. Водоканал наградит клиентов, которые вовремя оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения.

«В январе 2023 года мы разыграем среди абонентов, не имеющих задолженности, 1,5 тысячи кубометров воды. 150 лицевых счетов будут определены при помощи генератора случайных чисел. На счёт каждого из них будет зачислена сумма, равная стоимости 10 кубометров холодной воды. Единственное условие — отсутствие долга перед водоканалом», — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Напоминаем, что никаких заявок для участия в акции подавать не нужно, в ней автоматически участвуют все добросовестные абоненты предприятия.

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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