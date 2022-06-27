Билайн запустил игру «Камень-ножницы-бумага» с ценными призами

Оператор билайн запустил новую мобильную игру «Камень-ножницы-бумага». Она предполагает мультиплеерное соревнование между игроками, её правила повторяют известную детскую игру.

«Все любят мобильные игры, но с ними есть одна фундаментальная проблема: ты играешь в них, совершенствуешь навык, учишься побеждать, а взамен не получаешь ничего, кроме самого процесса игры. Наша игра „Камень-ножницы-бумага“ исправляет эту несправедливость: в ней вы можете не только получать удовольствие от побед, но ещё и выигрывать ценные призы. Согласитесь, так гораздо интереснее», — сказала исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу Светлана Кирсанова.

Каждый день игрокам будет доступно определённое количество попыток. За победу или занятие определённого места в раунде игрок получает очки рейтинга, виртуальные коллекционные предметы и призы от партнёров.

Получить призы можно по результатам каждой игры, а также за набор определённого количества очков рейтинга или сбора полного набора коллекционных предметов.

В числе призов:

— промокоды на скидки от 500 до 100 тысяч рублей на покупки в интернет-магазине билайна;

— бонусные рубли от 250 до 2500 на связь;

— промокоды от партнёров для скидок на товары или услуги.

Играть в «Камень-ножницы-бумага» (12+) можно уже сейчас — по ссылке.

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте здесь.