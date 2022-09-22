Ещё два алтайских села получат апгрейд почтовых отделений

В двух сёлах Бийского района — Малоенисейском и Лесном — проводят капитальный ремонт отделений «Почты России». Они попали в программу модернизации почтовых отделений, которую реализуют по всей стране по инициативе «Единой России» и по поручению президента Владимира Путина.

Как идёт ремонт, 20 сентября лично проверила заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель комитета краевого парламента по спорту, культуре и молодёжной политике Татьяна Ильюченко вместе с главой Бийского района Денисом Артёмовым и начальником Бийского почтамта Юлией Зыряновой. Они пообщались с руководителями местных отделений и подрядчиками.

В Лесном почта изменится кардинально. По словам начальника отделения связи Екатерины Маковки, модернизация будет не только помещения, но и возможностей. Теперь на почте жители смогут подтвердить учётную запись на портале госуслуг. В Малоенисейском, помимо внутренней отделки, ремонтируют крыльцо, во всех помещениях появятся системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

«Наша задача в рамках реализации народной программы партии — проследить за тем, как идут ремонтные работы, и в случае необходимости помочь подрядчику и местным властям. Почтовые отделения востребованы, поэтому люди ждут их обновления. Было много разговоров о сокращении почтовых отделений. Но почта» сегодня — это не про бумажные письма, это про большое количество современных логистических, электронных, финансовых и других услуг, которые нужны людям. Этой масштабной модернизацией мы говорим о том, что почта меняется в лучшую сторону", — отметила Татьяна Ильюченко.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Всего в Алтайском крае 1057 почтовых отделений, 760 из них попали в программу и будут модернизированы до 2025 года. Первые 37 отделений обновят уже в этом году: 35 капитально отремонтируют, а в селе Налобиха Косихинского района и селе Нижнекаменка Алтайского района появятся абсолютно новые отделения из быстровозводимых конструкций.