«Крик» Мунка и сердечко. Какие ассоциации вызывает недостроенное разворотное кольцо на Новом рынке в Барнауле

10 мая в Барнауле стартовали работы по строительству разворотного трамвайного кольца перед мостом на Новом рынке, а уже 13-го числа там начали укладывать первые рельсы. Эти работы продлятся до 23 мая, а затем через два дня путепровод полностью закроют на масштабную реконструкцию, которая продлится до конца 2023 года.

Amic.ru пофантазировал, на что сейчас смахивает недостроенное кольцо у «Пионера»: знак вопроса, крючок, половинка сердечка (или не сердечка?), «Крик» Мунка и даже лампочка. А какие ассоциации вызывает оно у вас?