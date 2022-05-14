«Крик» Мунка и сердечко. Какие ассоциации вызывает недостроенное разворотное кольцо на Новом рынке в Барнауле

Работы по возведению кольца стартовали 10 мая

14 мая 2022, 14:22, Никита Черников

10 мая в Барнауле стартовали работы по строительству разворотного трамвайного кольца перед мостом на Новом рынке, а уже 13-го числа там начали укладывать первые рельсы. Эти работы продлятся до 23 мая, а затем через два дня путепровод полностью закроют на масштабную реконструкцию, которая продлится до конца 2023 года.

Amic.ru пофантазировал, на что сейчас смахивает недостроенное кольцо у «Пионера»: знак вопроса, крючок, половинка сердечка (или не сердечка?), «Крик» Мунка и даже лампочка. А какие ассоциации вызывает оно у вас?

Барнаульские перевозчики рассказали, как сделать поездки на автобусах комфортнее, пока идёт ремонт моста на Новом рынке

Барнаульские перевозчики рассказали, как сделать поездки на автобусах комфортнее, пока идёт ремонт моста на Новом рынке

Комментарии
    Новости партнеров