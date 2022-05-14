«Крик» Мунка и сердечко. Какие ассоциации вызывает недостроенное разворотное кольцо на Новом рынке в Барнауле
Работы по возведению кольца стартовали 10 мая
14 мая 2022, 14:22, Никита Черников
10 мая в Барнауле стартовали работы по строительству разворотного трамвайного кольца перед мостом на Новом рынке, а уже 13-го числа там начали укладывать первые рельсы. Эти работы продлятся до 23 мая, а затем через два дня путепровод полностью закроют на масштабную реконструкцию, которая продлится до конца 2023 года.
Amic.ru пофантазировал, на что сейчас смахивает недостроенное кольцо у «Пионера»: знак вопроса, крючок, половинка сердечка (или не сердечка?), «Крик» Мунка и даже лампочка. А какие ассоциации вызывает оно у вас?
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