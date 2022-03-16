На одни пятерки. Как помочь школьнику успешно закончить учебный год

До конца учебного года осталось совсем немного. Последняя четверть — всегда напряжённое время и для ученика, и для его родителей. Пора задуматься о том, как подтянуть «хвосты» перед экзаменами и выставлением годовых оценок.

Улучшить успеваемость помогут курсы Шамиля Ахмадуллина. Уже через несколько занятий родители школьников замечают в дневнике больше положительных оценок, а сами ученики говорят, что учёба становится проще и интереснее. Это связано с тем, что на курсах опытные педагоги-тренеры применяют методики эффективного обучения, а значит, прокачивают в ребёнке внимательность, память и способность учиться самостоятельно.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина уже доказала сотням семей Барнаула эффективность авторских методик. Экспресс-формат тренингов — всего 10 занятий — позволит вашему ребёнку закончить этот учебный год лучше и легче.

Курсы подойдут для детей от 4 до 17 лет. Вы можете выбрать одну или несколько программ:

— алфавит (учим буквы);

— обучение чтению (учим читать детей, знающих буквы);

— техника чтения (корректируем ошибки чтения, чтение станет осмысленным);

— чтение словами (помогаем перейти от слогового чтения к чтению целым словом, увеличиваем скорость чтения без потери понимания прочитанного);

— скорочтение (эффективная обработка информации с полным её запоминанием);

— память (овладение мнемотехниками для запоминания чисел, стихотворений, иностранных слов; подготовка докладов, основы ораторского мастерства);

— каллиграфия (улучшится качество почерка и осанка);

— логическое мышление (ребёнок научится рассуждать, строить логическую цепочку своих мыслей, повысит средний балл IQ);

— таблица умножения (дети научатся не только умножать, но и делить, а также решать уравнения);

— устный счёт (дети полюбят математику).

Для тех, кто до сих пор откладывал прохождение тренингов, руководитель школы скорочтения Ольга Чернявская озвучила специальное предложение.

Во время весенних каникул тренинги можно пройти в формате интенсива — ежедневных занятий. Так ребёнок сможет начать четвёртую учёбную четверть уже с новыми знаниями, умениями и навыками.

Записаться на бесплатное собеседование для подбора актуального курса можно по телефону 57-16-06.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина

Адрес: пр. Комсомольский, 80в и ул. Взлётная, 23

Тел.: 57-16-06

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