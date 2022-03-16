На одни пятерки. Как помочь школьнику успешно закончить учебный год
Как сделать так, чтобы ребёнок перешёл в следующий класс с хорошими оценками и позитивным настроем
До конца учебного года осталось совсем немного. Последняя четверть — всегда напряжённое время и для ученика, и для его родителей. Пора задуматься о том, как подтянуть «хвосты» перед экзаменами и выставлением годовых оценок.
Улучшить успеваемость помогут курсы Шамиля Ахмадуллина. Уже через несколько занятий родители школьников замечают в дневнике больше положительных оценок, а сами ученики говорят, что учёба становится проще и интереснее. Это связано с тем, что на курсах опытные педагоги-тренеры применяют методики эффективного обучения, а значит, прокачивают в ребёнке внимательность, память и способность учиться самостоятельно.
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина уже доказала сотням семей Барнаула эффективность авторских методик. Экспресс-формат тренингов — всего 10 занятий — позволит вашему ребёнку закончить этот учебный год лучше и легче.
Курсы подойдут для детей от 4 до 17 лет. Вы можете выбрать одну или несколько программ:
— алфавит (учим буквы);
— обучение чтению (учим читать детей, знающих буквы);
— техника чтения (корректируем ошибки чтения, чтение станет осмысленным);
— чтение словами (помогаем перейти от слогового чтения к чтению целым словом, увеличиваем скорость чтения без потери понимания прочитанного);
— скорочтение (эффективная обработка информации с полным её запоминанием);
— память (овладение мнемотехниками для запоминания чисел, стихотворений, иностранных слов; подготовка докладов, основы ораторского мастерства);
— каллиграфия (улучшится качество почерка и осанка);
— логическое мышление (ребёнок научится рассуждать, строить логическую цепочку своих мыслей, повысит средний балл IQ);
— таблица умножения (дети научатся не только умножать, но и делить, а также решать уравнения);
— устный счёт (дети полюбят математику).
Для тех, кто до сих пор откладывал прохождение тренингов, руководитель школы скорочтения Ольга Чернявская озвучила специальное предложение.
Во время весенних каникул тренинги можно пройти в формате интенсива — ежедневных занятий. Так ребёнок сможет начать четвёртую учёбную четверть уже с новыми знаниями, умениями и навыками.
Записаться на бесплатное собеседование для подбора актуального курса можно по телефону 57-16-06.