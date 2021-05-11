Пьяный водитель въехал в столб при попытке сбежать от полиции в Барнауле

Пьяный водитель въехал в столб при попытке сбежать от преследования полиции. Инцидент произошёл на улице Юрина в Барнауле.

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Прочее Пятилетняя девочка пострадала в массовом ДТП в Барнауле

Фотографии ДТП с участием иномарки опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". На снимке видно, как автомобиль "впечатался" в бетонный столб. На месте находятся сотрудники полиции.

Наличие пострадавших в аварии и обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, что 10 мая в Барнауле произошло массовое ДТП. Возле здания на Павловском тракте, 51, столкнулись Fiat Ducato под управлением водителя 1978 года рождения, Nissan Sunny, за рулём которого был 31-летний мужчина, Renault и Audi, которым управляла женщина 1983 года рождения.

В результате ДТП травмы получили 29-летний водитель Renault и пятилетняя девочка, которая находилась в Nissan Sunny.