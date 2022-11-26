Родная моя. Трогательные поздравления с Днём матери
Мамы — как пуговки: на них всё держится
27 ноября 2022, 06:40
День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2022 году праздник приходится на 27 ноября.
Мама — главный человек в жизни любого из нас. В России в этот день уже несколько лет подряд проводят социальную акцию «Мама, я тебя люблю!». В предпраздничную неделю в рамках акции проходит ряд мероприятий, в частности, раздача промооткрыток, которые можно отправить почтой или просто подарить маме. Символом социальной акции является незабудка.
Не забудьте поздравить в этот день (и не только) своих мам и напомните, как сильно вы их любите.
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