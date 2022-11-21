14 нелегальных финансовых организаций выявили в Алтайском крае

За девять месяцев 2022 года в Алтайском крае выявили 14 организаций с признаками нелегальных кредиторов. Об этом amic.ru сообщили в барнаульском отделении Банка России.

Так, шесть компаний работали под видом ломбардов, хотя на деле являлись комиссионными магазинами.

Ещё пять организаций не имели официального статуса ломбарда, но продолжали оказывать услуги клиентам.

Кроме того, два физлица выдавали потребительские займы под залог автомобилей. А ещё одна обнаруженная в крае фирма незаконно работала под наименованием микрокредитной компании.

По словам управляющего барнаульским отделением ЦБ Андрея Иванова, нелегалы не подчиняются запрету увеличивать процентную ставку по займу или запрету взимать плату за хранение залога. «Клиенты нелегальных кредиторов, прикрывающихся вывесками ломбардов, могут столкнуться с неограниченными штрафными процентами или вообще потерять своё имущество», — предупредил он.

В то же время настоящие ломбарды поднадзорны Банку России, что даёт защиту их клиентам, добавил Иванов. Например, у человека есть минимум месяц с первого дня просрочки на выкуп своего имущества. Ломбард в этот период не имеет права его продать. Также он обязан самостоятельно застраховать залог и не может в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку по займу.

Всего в России насчитывается более 7 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности. Более 40 из них — из Алтайского края.

Чтобы не стать жертвой мошенников, перед заключением договора с компанией нужно узнать, законно ли она работает. Сведения об этом можно посмотреть на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию» или в мобильном приложении «ЦБ-онлайн». Также организацию нужно проверить в списке компаний с признаками нелегальной деятельности на сайте регулятора.