Понедельник после Пасхи будет рабочим для всей России, кроме Крыма

Пасха 12 апреля не является государственным праздником, поэтому выходной с воскресенья на понедельник не переносится

30 марта 2026, 13:17, ИА Амител

Кулич, Пасха / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

После Пасхи, которая в этом году выпадает на 12 апреля, россиян ждет обычный рабочий понедельник. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

«Важно понимать, что Россия — многонациональная страна, где, помимо православных, также проживают представители и других конфессий. Соответственно, официально выходной день на православный праздник Пасхи не устанавливается», — пояснил он.

Конституция РФ закрепляет светский характер государства, а Трудовой кодекс позволяет регионам вводить дополнительные праздничные дни. Этим правом воспользовался Крым: на основании указа главы республики от 12 января 2026 года 13 апреля там объявлен нерабочим.

Для большинства трудящихся отдых в любом случае выпадает на субботу и воскресенье. Все нерабочие праздничные дни, а их восемь, перечислены в статье 112 Трудового кодекса. Пасха в их число не входит.