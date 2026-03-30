Понедельник после Пасхи будет рабочим для всей России, кроме Крыма
Пасха 12 апреля не является государственным праздником, поэтому выходной с воскресенья на понедельник не переносится
30 марта 2026, 13:17, ИА Амител
После Пасхи, которая в этом году выпадает на 12 апреля, россиян ждет обычный рабочий понедельник. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.
«Важно понимать, что Россия — многонациональная страна, где, помимо православных, также проживают представители и других конфессий. Соответственно, официально выходной день на православный праздник Пасхи не устанавливается», — пояснил он.
Конституция РФ закрепляет светский характер государства, а Трудовой кодекс позволяет регионам вводить дополнительные праздничные дни. Этим правом воспользовался Крым: на основании указа главы республики от 12 января 2026 года 13 апреля там объявлен нерабочим.
Для большинства трудящихся отдых в любом случае выпадает на субботу и воскресенье. Все нерабочие праздничные дни, а их восемь, перечислены в статье 112 Трудового кодекса. Пасха в их число не входит.
13:31:29 30-03-2026
а крым чо рыжий ?
14:45:31 30-03-2026
гость (13:31:29 30-03-2026) а крым чо рыжий ?... В статье все написано.
15:23:37 30-03-2026
Ага, крымчане так нахристосываются, не не в состоянии будет в понедельник на работу выползти!
17:03:17 30-03-2026
Ладно я понимаю мусульманские и буддийские праздники в республиках это не рабочие дни. Но какого лешего сейчас происходит? Типа крымчане православнее всех остальных?
20:32:04 30-03-2026
Гость (17:03:17 30-03-2026) Ладно я понимаю мусульманские и буддийские праздники в респу... Так решил глава республики. В статье все написано.