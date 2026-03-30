В Барнауле установят знаки ограничения скорости на аварийных участках дорог

На большинстве из них скоростной режим будет ограничен до 40 км/ч

30 марта 2026, 13:49, ИА Амител

Ремонт дороги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле с 1 по 6 апреля на некоторых аварийно опасных участках дорог установят дорожные знаки с ограничением максимальной скорости, сообщает мэрия.

«Данные меры принимаются для повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности на проблемных участках улично-дорожной сети», — пояснили в администрации города.

Знаки появятся на десяти участках в разных районах города:

  • на подходах к пересечению с проспектом Энергетиков — 40 км/ч;
  • от здания № 156а до ул. Шумакова — 50 км/ч;
  • от здания № 139в к. 3 до ул. Сергея Ускова — 40 км/ч;
  • проспект Ленина: от здания № 100 до ул. Пионеров — 40 км/ч; на подходах к пересечению с ул. Германа Титова — 40 км/ч;
  • ул. Малахова: на подходах к кольцевому пересечению с ул. Антона Петрова — 40 км/ч;
  • на подходах к пересечению с ул. Эмилии Алексеевой — 40 км/ч;
  • проспект Коммунаров: от здания № 55 до ул. Заречной — 40 км/ч; ул. Попова, 208а — 40 км/ч; проспект Строителей, 37 — 40 км/ч.

«В период проведения работ на указанных участках возможно временное ограничение движения и работа спецтехники», — уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начали ремонт дорог холодным асфальтом до прихода хорошей погоды. Работы выполняют три бригады: одна — днем и две — ночью.

Комментарии 7

Гость

14:06:14 30-03-2026

" Работы выполняют три бригады: одна — днем и две — ночью." ---------- Таким количеством бригад они до второго прихода Христа ни черта не сделают.

Гость

09:57:39 31-03-2026

Гость (14:06:14 30-03-2026) " Работы выполняют три бригады: одна — днем и две — ночью." ... А им главное видимость деятельности создать, а нашей администрации красивый отчет нарисовать, а то что там народ свою личную технику гробит - их не волнует и никогда не волновало, главное чтобы на бумажке все было отлично.

Гость

14:46:12 30-03-2026

Вот молодцы, знаки они поставят, а на ремонт подвески кто будет деньги давать ? На тех ямах что у нас по всем у городу, а не только на указанных улицах можно всю машину разобрать на скорости 40. Опять видимость деятельности ..

Гость

15:02:40 30-03-2026

Уже весь город с ограничением 40, лучше бы ямы заделывали!

Гость

15:14:11 30-03-2026

На выезде из столице через старый мост и на 40 может колеса могут отлететь

Гость

15:58:29 30-03-2026

Гость (15:14:11 30-03-2026) На выезде из столице через старый мост и на 40 может колеса ... Куда там 40-то лететь?

Гость

09:55:39 31-03-2026

Гость (15:58:29 30-03-2026) Куда там 40-то лететь?... Лететь и 40 как-то не стыкуются. Ползти и 40 -да

