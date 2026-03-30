В Барнауле установят знаки ограничения скорости на аварийных участках дорог
На большинстве из них скоростной режим будет ограничен до 40 км/ч
30 марта 2026, 13:49, ИА Амител
В Барнауле с 1 по 6 апреля на некоторых аварийно опасных участках дорог установят дорожные знаки с ограничением максимальной скорости, сообщает мэрия.
«Данные меры принимаются для повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности на проблемных участках улично-дорожной сети», — пояснили в администрации города.
Знаки появятся на десяти участках в разных районах города:
- на подходах к пересечению с проспектом Энергетиков — 40 км/ч;
- от здания № 156а до ул. Шумакова — 50 км/ч;
- от здания № 139в к. 3 до ул. Сергея Ускова — 40 км/ч;
- проспект Ленина: от здания № 100 до ул. Пионеров — 40 км/ч; на подходах к пересечению с ул. Германа Титова — 40 км/ч;
- ул. Малахова: на подходах к кольцевому пересечению с ул. Антона Петрова — 40 км/ч;
- на подходах к пересечению с ул. Эмилии Алексеевой — 40 км/ч;
- проспект Коммунаров: от здания № 55 до ул. Заречной — 40 км/ч; ул. Попова, 208а — 40 км/ч; проспект Строителей, 37 — 40 км/ч.
«В период проведения работ на указанных участках возможно временное ограничение движения и работа спецтехники», — уточнили в мэрии.
Ранее сообщалось, что в Барнауле начали ремонт дорог холодным асфальтом до прихода хорошей погоды. Работы выполняют три бригады: одна — днем и две — ночью.
14:06:14 30-03-2026
" Работы выполняют три бригады: одна — днем и две — ночью." ---------- Таким количеством бригад они до второго прихода Христа ни черта не сделают.
09:57:39 31-03-2026
Гость (14:06:14 30-03-2026) " Работы выполняют три бригады: одна — днем и две — ночью." ... А им главное видимость деятельности создать, а нашей администрации красивый отчет нарисовать, а то что там народ свою личную технику гробит - их не волнует и никогда не волновало, главное чтобы на бумажке все было отлично.
14:46:12 30-03-2026
Вот молодцы, знаки они поставят, а на ремонт подвески кто будет деньги давать ? На тех ямах что у нас по всем у городу, а не только на указанных улицах можно всю машину разобрать на скорости 40. Опять видимость деятельности ..
15:02:40 30-03-2026
Уже весь город с ограничением 40, лучше бы ямы заделывали!
15:14:11 30-03-2026
На выезде из столице через старый мост и на 40 может колеса могут отлететь
15:58:29 30-03-2026
Гость (15:14:11 30-03-2026) На выезде из столице через старый мост и на 40 может колеса ... Куда там 40-то лететь?
09:55:39 31-03-2026
Гость (15:58:29 30-03-2026) Куда там 40-то лететь?... Лететь и 40 как-то не стыкуются. Ползти и 40 -да