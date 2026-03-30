В Барнауле установят знаки ограничения скорости на аварийных участках дорог

На большинстве из них скоростной режим будет ограничен до 40 км/ч

30 марта 2026, 13:49, ИА Амител

Ремонт дороги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле с 1 по 6 апреля на некоторых аварийно опасных участках дорог установят дорожные знаки с ограничением максимальной скорости, сообщает мэрия.

«Данные меры принимаются для повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности на проблемных участках улично-дорожной сети», — пояснили в администрации города.

Знаки появятся на десяти участках в разных районах города:

на подходах к пересечению с проспектом Энергетиков — 40 км/ч;

от здания № 156а до ул. Шумакова — 50 км/ч;

от здания № 139в к. 3 до ул. Сергея Ускова — 40 км/ч;

проспект Ленина: от здания № 100 до ул. Пионеров — 40 км/ч; на подходах к пересечению с ул. Германа Титова — 40 км/ч;

ул. Малахова: на подходах к кольцевому пересечению с ул. Антона Петрова — 40 км/ч;

на подходах к пересечению с ул. Эмилии Алексеевой — 40 км/ч;

проспект Коммунаров: от здания № 55 до ул. Заречной — 40 км/ч; ул. Попова, 208а — 40 км/ч; проспект Строителей, 37 — 40 км/ч.

«В период проведения работ на указанных участках возможно временное ограничение движения и работа спецтехники», — уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начали ремонт дорог холодным асфальтом до прихода хорошей погоды. Работы выполняют три бригады: одна — днем и две — ночью.