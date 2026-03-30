На озерах, в горах и заповедниках. В каких труднодоступных районах Сибири есть станции Т2

Базовые станции оператора расположены даже в самых отдаленных уголках макрорегиона

30 марта 2026, 13:00, ИА Амител

Базовая станция / Фото: пресс-служба Т2

Мы привыкли воспринимать мобильную связь и интернет как нечто само собой разумеющееся — словно воздух, который есть всегда и везде. Однако за этим стоят тысячи базовых станций (проще говоря — вышек), которые обеспечивают связь не только в городах, но и в горах, тайге, у озер, на болотах и даже в условиях вечной мерзлоты. Благодаря им можно делиться впечатлениями в соцсетях и, что еще важнее, оставаться на связи в любой точке. Оператор T2 рассказал о своих самых необычных базовых станциях в Сибири.

Самая "каменная" — Колыванское озеро, Алтайский край

Колыванское озеро в Алтайском крае хорошо знакомо в основном местным жителям, хотя заслуживает гораздо большего внимания. Этот водоем привлекает необычным окружением — здесь повсюду возвышаются скалы-останцы. Огромные глыбы складываются в причудливые фигуры, и каждый видит в них что-то свое — все зависит от воображения. Местные советуют аккуратно подняться на вершины и умыться водой, скапливающейся в природных углублениях камней — считается, что это приносит благосклонность горных духов.

Появление этого природного феномена ученые связывают с тектоническими процессами, которые произошли миллионы лет назад. Свой необычный рельеф горные образования получили под воздействием ветра и волн древнего моря, когда-то покрывавшего эту территорию.

Сделать снимки этого уникального ландшафта и поделиться ими в соцсетях можно прямо на месте — на озере и в расположенном рядом селе Саввушка доступен 4G ("Джи") от T2. За прошедший год оператор расширил покрытие в Алтайском крае на 20%: в том числе впервые устойчивая мобильная связь появилась еще в 40 населенных пунктах.

Самая "каменная" базовая станция — Колыванское озеро, Алтайский край / Фото: пресс-служба Т2

Самая горная — Чулышманская долина, Республика Алтай

На статус самой высокогорной может претендовать почти каждая базовая станция в Республике Алтай, однако отдельно стоит отметить объект в Чулышманской долине. Дорога к этому живописному месту проходит по настоящему горному серпантину, но открывающиеся виды полностью компенсируют все сложности пути.

Чтобы добраться до Чулышманской долины, нужно свернуть с Чуйского тракта в районе села Акташ и доехать до впечатляющего по масштабам перевала Кату-Ярык. Далее — спуск по узкой извилистой дороге, после которого вы оказываетесь в долине. Здесь — водопады, река, множество ручьев и гигантские камни, что делает эту территорию одной из самых красивых в регионе.

Базовая станция Т2 размещена непосредственно в долине, рядом с селом Коо — сигнал покрывает многие популярные точки. Благодаря этому можно оставаться на связи и вести прямые трансляции: мобильный интернет работает на скоростях 4G.

За последний год оператор Т2 расширил и улучшил покрытие в ряде туристических мест Алтая. Новые базовые станции появились в селах Артыбаш и Иогач на берегу Телецкого озера, в селе Аскат на Катуни в Чемальском районе, а также в Онгудайском районе, через который проходит главная транспортная артерия республики — живописный Чуйский тракт.

Самая горная базовая станция — Чулышманская долина, Республика Алтай / Фото: пресс-служба Т2

Самая северная — поселок Диксон, Таймыр, Красноярский край

В 2025 году оператор Т2 развернул базовые станции в самом северном населенном пункте страны — поселке Диксон на Таймырском полуострове в Красноярском крае. Он расположен за Полярным кругом, примерно в 500 километрах севернее Норильска и Дудинки. Климат здесь крайне жесткий: зимой температура нередко опускается ниже -40°C, а полярная ночь продолжается несколько месяцев подряд.

Доставка оборудования и антенно-мачтовых конструкций в Диксон сама по себе стала сложной задачей. Технику транспортировали баржами по Енисею из Красноярска, а специалисты добирались самолетами и вертолетами. Поскольку поселок разделен на материковую и островную части, объекты связи разместили в обеих — по одной станции на каждую территорию. Работы по установке и наладке велись в условиях полярной ночи, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить жителей стабильной связью.

Т2 обеспечила населенный пункт не только голосовой связью, но и мобильным интернетом стандарта 4G. В целом за 2025 год оператор ввел в эксплуатацию базовые станции еще в десяти небольших населенных пунктах на севере Красноярского края. Связь здесь позволяет жителям оставаться в контакте с "большой землей" и делиться снимками суровой и впечатляющей арктической природы.

Самая северная базовая станция — поселок Диксон, Таймыр, Красноярский край / Фото: пресс-служба Т2

Самая заповедная — поселок Чиринда, Эвенкия, Красноярский край

Эвенкию, а точнее Эвенкийский муниципальный округ, нередко называют своеобразным природным музеем, где время словно остановилось. Этот почти нетронутый человеком регион занимает около трети территории Красноярского края. Здесь же, в районе озера Виви, расположен географический центр России.

На территории Эвенкии нет ни одного города. По огромному пространству, сопоставимому по площади с крупными европейскими странами, разбросаны лишь несколько десятков сел и поселков. Попасть туда можно только авиацией или зимой — по сезонным автодорогам. На севере находится Путоранский заповедник с плато Путорана, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На юге расположен Тунгусский заповедник, где, по одной из версий, в начале XX века произошло падение метеорита.

С каждым годом Эвенкия привлекает все больше путешественников, и развитие связи здесь также происходит. У Т2 в округе функционируют восемь базовых станций, при этом половина из них появилась в 2025 году — в поселках Чиринда, Тутончаны, Полигус и Суломай.

Строительство таких объектов важно не только для обеспечения мобильной связи — оно в целом способствует развитию телеком-инфраструктуры территории. В 2025 году башенная компания оператора Т2 — "Пилар" — возвела в Сибири более 800 новых антенно-мачтовых сооружений. Помимо оборудования сотовых операторов, на них размещают передатчики цифрового телевидения и спутниковые антенны.

Самая заповедная базовая станция — поселок Чиринда, Эвенкия, Красноярский край / Фото: пресс-служба Т2

Самая "лечебная" — озеро Дус-Холь, Республика Тыва

Озеро Дус-Холь считается одним из самых популярных водоемов Республики Тыва. Оно известно своими целебными грязями и соленой водой. Считается, что отдых здесь полезен при заболеваниях кожи, проблемах с опорно-двигательной системой и нервными расстройствами. По составу озеро во многом напоминает воды Мертвого моря в Израиле. Расстояние от Кызыла до Дус-Холя (Сватиково) составляет около 50 километров, дорога по трассе Кызыл — Эрзин занимает примерно 45–55 минут.

Чаще всего сюда приезжают отдыхать местные жители. Однако необычные полупустынные пейзажи вокруг озера, непривычные для многих россиян, могут привлечь гораздо более широкий поток туристов. Тем более что в целом в Туве немало интересных мест, и спрос со стороны путешественников постепенно растет.

Развитие телеком-инфраструктуры в республике также набирает обороты. В 2025 году оператор обеспечил покрытие на озере Дус-Холь. Рядом с водоемом нет населенных пунктов, поэтому базовую станцию установили специально для туристов. Теперь оздоровительный отдых можно совмещать с современными цифровыми возможностями: мобильный интернет со скоростью до 100 Мбит/с доступен по всему побережью — как на оборудованных базах, так и на диких участках.

Самая "лечебная" базовая станция — озеро Дус-Холь, Республика Тыва/ Фото: пресс-служба Т2

