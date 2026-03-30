Онищенко: штамм COVID "Цикада" опасен из-за способности обходить иммунную защиту
Вирус мутирует постоянно, но уровень заболеваемости пока в норме
30 марта 2026, 13:50, ИА Амител
Коронавирус продолжает изменяться, чтобы преодолевать иммунную систему человека. Недавно выявлен новый подвариант, получивший название "Цикада", который обладает уникальной схемой передачи, сообщил академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru.
По информации Роспотребнадзора, подвариант BA.3.2, известный как "Цикада", пока не обнаружен на территории России. Он входит в группу "омикрон" и является одной из поздних ветвей линии BA.3, возникшей в 2022 году, но не ставшей доминирующей.
Особенностью "Цикады" является ее способность эффективно уклоняться от иммунного ответа организма.
«Коронавирус постоянно мутирует, чтобы избежать иммунной реакции. Уровень заболеваемости остается стабильным, и причин для тревоги нет. Однако новые штаммы "омикрона" могут распространяться даже от бессимптомных носителей, что увеличивает риск заражения по сравнению с теми, у кого есть явные симптомы», — подчеркнул врач.
Основные симптомы коронавируса включают лихорадку, сухой кашель, сильную слабость, затрудненное дыхание и ощущение давления в груди.
Потеря обоняния и вкусовых ощущений, боль в горле, головные и мышечные боли, рвота, кожная сыпь встречаются редко, они также возможны, заключил Онищенко.
14:11:30 30-03-2026
паходу на новый год мы всей семьей с ним слегли
никакие иммуномодуляторы не работают
16:34:51 30-03-2026
Гость (14:11:30 30-03-2026) паходу на новый год мы всей семьей с ним слегли никакие ... иммуномодуляторы и не должны работать, это дичь
14:32:59 30-03-2026
Ну да, я смотрю некоторые опять маски напяливают, защищаются))
15:12:11 30-03-2026
Не зря всё-таки в некоторых регионах митинги против блокировок запретили из-за ковидных ограничений.