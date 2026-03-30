Вирус мутирует постоянно, но уровень заболеваемости пока в норме

30 марта 2026, 13:50, ИА Амител

Грипп, ковид / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Коронавирус продолжает изменяться, чтобы преодолевать иммунную систему человека. Недавно выявлен новый подвариант, получивший название "Цикада", который обладает уникальной схемой передачи, сообщил академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru.

По информации Роспотребнадзора, подвариант BA.3.2, известный как "Цикада", пока не обнаружен на территории России. Он входит в группу "омикрон" и является одной из поздних ветвей линии BA.3, возникшей в 2022 году, но не ставшей доминирующей.

Особенностью "Цикады" является ее способность эффективно уклоняться от иммунного ответа организма.

«Коронавирус постоянно мутирует, чтобы избежать иммунной реакции. Уровень заболеваемости остается стабильным, и причин для тревоги нет. Однако новые штаммы "омикрона" могут распространяться даже от бессимптомных носителей, что увеличивает риск заражения по сравнению с теми, у кого есть явные симптомы», — подчеркнул врач.

Основные симптомы коронавируса включают лихорадку, сухой кашель, сильную слабость, затрудненное дыхание и ощущение давления в груди.

Потеря обоняния и вкусовых ощущений, боль в горле, головные и мышечные боли, рвота, кожная сыпь встречаются редко, они также возможны, заключил Онищенко.