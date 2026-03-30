Барнаулец нашел в мессенджере Max баг, от которого можно "уехать в тюряжку"
Сам Матвей подчеркнул, что он не против национального мессенджера, просто предостерег
30 марта 2026, 12:12, ИА Амител
Национальный мессенджер может перенаправить незнакомому человеку видео, которое было отправлено конкретному получателю. В итоге, например, видео интимного характера может случайным образом получить ребенок и придется доказывать правоохранителям, что в этом нет вашей вины. Об этом уроженец Барнаула Матвей Дорофеев рассказал в своем Telegram-канале.
«Я отправил "кружочек" с работы, а жена получает "кружочек" не мой, а от какого-то ребенка, который смотрит мультики. Жена спрашивает: "Ты чего мне прислал?" Я говорю: "кружочек" с работы. Она говорит: "Нет, там "кружочек" с какой-то девочкой". Я проверяю, у меня нормально. А жене действительно прилетел не мой "кружочек". Вопрос: а если этой девочке улетел мой "кружочек", который я отправлял жене, и что если такой баг есть и разным людям прилетают разные "кружочки"? А что если у меня, например, вылез на попе фурункул и я бы снял жене "кружочек", а он пришел бы какой-то маленькой девочке? Я бы уже ехал сейчас к товарищу майору», — рассказал Матвей.
Как отмечает Telegram-канал "Медийка", пользователи массово жалуются на такой баг: мессенджер путает "кружочки" и отправляет их чужим людям.
Сам Матвей подчеркнул, что он не против национального мессенджера, просто предостерег.
12:18:37 30-03-2026
у мессенджер макс, после удаления аккаунта, в нем, еще до 30 дней висит инфорация.
правда никто не обещает, что потом ничего не останется
14:09:18 30-03-2026
Гость (12:18:37 30-03-2026) у мессенджер макс, после удаления аккаунта, в нем, еще до 30...
Остаётся и после 30 дней, проверял специально.
13:18:58 30-03-2026
И как такую новость допустили к публикации)))
15:07:46 30-03-2026
У меня другой прикол с Максом.
Написал мне новый человек по работе, а Макс озаглавил диалог длинным сложным именем моего древнего барнаульского знакомого.
Смотрю контакт в телефонном справочнике - один номер.
Смотрю это же имя в Максе - другой номер, которого имя справочнике не было.
Как бы не смертельно, но косяк.
16:30:54 30-03-2026
Вроде взрослый человек! Кружочки, квадратики какие-то..
17:12:49 30-03-2026
Гость (16:30:54 30-03-2026) Вроде взрослый человек! Кружочки, квадратики какие-то.. ...
Страшно далеки вы от современной терминологии. Начнем издалека: Телеграм и телеграмма это не одно и то же...
18:04:49 30-03-2026
Гость (16:30:54 30-03-2026) Вроде взрослый человек! Кружочки, квадратики какие-то.. ...
И что дальше? Если взрослый, то в простыню завернуться и на могилки ползти? Вы реально сразу старыми роджаетесь. Противно и мерзко! А еще очень глупо. Но тебе не понять. Нечем.
16:53:34 30-03-2026
Это не баг, это фича )))