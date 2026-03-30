Барнаулец нашел в мессенджере Max баг, от которого можно "уехать в тюряжку"

30 марта 2026, 12:12, ИА Амител

Национальный мессенджер может перенаправить незнакомому человеку видео, которое было отправлено конкретному получателю. В итоге, например, видео интимного характера может случайным образом получить ребенок и придется доказывать правоохранителям, что в этом нет вашей вины. Об этом уроженец Барнаула Матвей Дорофеев рассказал в своем Telegram-канале.

«Я отправил "кружочек" с работы, а жена получает "кружочек" не мой, а от какого-то ребенка, который смотрит мультики. Жена спрашивает: "Ты чего мне прислал?" Я говорю: "кружочек" с работы. Она говорит: "Нет, там "кружочек" с какой-то девочкой". Я проверяю, у меня нормально. А жене действительно прилетел не мой "кружочек". Вопрос: а если этой девочке улетел мой "кружочек", который я отправлял жене, и что если такой баг есть и разным людям прилетают разные "кружочки"? А что если у меня, например, вылез на попе фурункул и я бы снял жене "кружочек", а он пришел бы какой-то маленькой девочке? Я бы уже ехал сейчас к товарищу майору», — рассказал Матвей.

Как отмечает Telegram-канал "Медийка", пользователи массово жалуются на такой баг: мессенджер путает "кружочки" и отправляет их чужим людям.

Сам Матвей подчеркнул, что он не против национального мессенджера, просто предостерег.