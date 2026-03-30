Налоги с банковских переводов могут ежегодно приносить бюджету РФ до 440 млрд рублей

С 2027 года заработает автоматический обмен данными между ФНС и ЦБ

30 марта 2026, 14:48, ИА Амител

Новая система автоматического обмена данными между налоговой и Центробанком, запуск которой намечен на 2027 год, позволит государству ежегодно получать до 440 млрд рублей налогов. Об этом пишет Baza со ссылкой на экспертные оценки.

По данным Минфина, доля теневой экономики в России составляет 10–12% от ВВП — около 20–26 трлн рублей в год. В 2025 году через Систему быстрых платежей прошло 103 трлн рублей.

По оценкам экономистов, объем незадекларированных доходов физлиц в переводах по СБП составляет от 2,2 до 4,4 трлн рублей (если исключить переводы самому себе и оплату товаров и услуг).

Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отмечает, что большая часть таких платежей приходится на микробизнес, и сбор налогов с них по ставке 10% не даст бюджету значительных поступлений.

Кроме того, деньги, ушедшие в налоги, бизнес недополучит из-за сокращения потребления, что может привести к падению налоговых сборов с предприятий.

Экономист Евгений Надоршин предупреждает, что усиление контроля за переводами может, наоборот, стимулировать рост серого сектора. Из-за проблем с интернетом бизнес уже активнее использует наличные, и новые меры сделают их еще более популярными.

При оптимистичном сценарии бюджет может получить с незадекларированных доходов физлиц около 220–440 млрд рублей налогов в год. Однако точные цифры станут известны после запуска системы.