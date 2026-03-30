Налоги с банковских переводов могут ежегодно приносить бюджету РФ до 440 млрд рублей

С 2027 года заработает автоматический обмен данными между ФНС и ЦБ

30 марта 2026, 14:48, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новая система автоматического обмена данными между налоговой и Центробанком, запуск которой намечен на 2027 год, позволит государству ежегодно получать до 440 млрд рублей налогов. Об этом пишет Baza со ссылкой на экспертные оценки.

По данным Минфина, доля теневой экономики в России составляет 10–12% от ВВП — около 20–26 трлн рублей в год. В 2025 году через Систему быстрых платежей прошло 103 трлн рублей.

По оценкам экономистов, объем незадекларированных доходов физлиц в переводах по СБП составляет от 2,2 до 4,4 трлн рублей (если исключить переводы самому себе и оплату товаров и услуг).

Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отмечает, что большая часть таких платежей приходится на микробизнес, и сбор налогов с них по ставке 10% не даст бюджету значительных поступлений.

Кроме того, деньги, ушедшие в налоги, бизнес недополучит из-за сокращения потребления, что может привести к падению налоговых сборов с предприятий.

Экономист Евгений Надоршин предупреждает, что усиление контроля за переводами может, наоборот, стимулировать рост серого сектора. Из-за проблем с интернетом бизнес уже активнее использует наличные, и новые меры сделают их еще более популярными.

При оптимистичном сценарии бюджет может получить с незадекларированных доходов физлиц около 220–440 млрд рублей налогов в год. Однако точные цифры станут известны после запуска системы.

Комментарии 19

Мусик

15:00:42 30-03-2026

а утилизационный сбор-то сколько бабла занес, не пересчитать.

Олег

15:03:27 30-03-2026

Требуется разьяснение - перевод ребенку на завтрак облагаться будет?

Гость

15:07:49 30-03-2026

Ну если сможете доказать, что действительно ребёнку и действительно на обед, то по льготной ставке. А так как на обеды суммы небольшие, то комиссия будет минимальная, а бюджету плюсик. Вам что для Родины жалко копейку?

Гость

15:11:41 30-03-2026

Обязательно! Дома ребенка надо завтраком кормить!
Обязательно! Дома ребенка надо завтраком кормить!

Гость

15:12:03 30-03-2026

Конечно будет. В России очень много толстых детей и голодных чинуш

Гость

18:40:59 30-03-2026

Он же получил доход.

Гость

15:05:07 30-03-2026

Ну то есть в итоге заплатит потребитель/покупатель

Гость

15:06:12 30-03-2026

Главное не забыть об этом до выборов

Гость

15:08:26 30-03-2026

настоящая борьба с коррупцией, сколько миллиардов может приносить, интересно

Гость

15:34:41 30-03-2026

400 лярдов это чуть больше десятка замов шойги)

Гость

15:09:36 30-03-2026

утильсбор? мыслишь мелко. Почитай про маркировку товаров и ПЛАТОН сколько они в день дают

Гость

15:16:02 30-03-2026

Так тут вроде как про бюджет речь. А эти дают другим товарищам в основном

Гость

15:40:58 30-03-2026

А вы думали вас к карточкам приучали просто так что ли? Удобство там,кэшбэки эти вот все,мили,бизнес залы,переводы на карту без вопросов от государства... Ваши обороты-доходы посмотрели,посчитали,проанализировали. Бигдату по вам собрали так сказать. Приступают к дойке

Гость

21:48:30 30-03-2026

Ещё и лишний посредник между продавцом и покупателем в виде банка со своей комиссией эквайринга появился. Он,конечно,с покупателем делится частью прибыли и называет это кэшбэками,бонусами спасибо,но делится далеко не всем

Гость

17:08:20 30-03-2026

Народ вернется к наличке, все просто. И никаких налогов никто не получит

Гость

21:46:35 30-03-2026

Если ему дадут к ней вернуться. Уже есть поползновения убрать наличку при покупке квартир

Кхм...

17:26:26 30-03-2026

А почему бы и не подоить терпеливое народонаселение?
😁
С доходов налог платит, в пенсионный перечисляет - почему бы ещё и за переводы с него не взять?

Вообще, у подданных не должно оставаться ни копейки денег к следующему жалованью от "государства": поел-попил, коммуналку уплатил, раз в год купил себе трусы по сезону. Куда ещё деньги? Для излишеств всяких нехороших?

Гость

18:23:23 30-03-2026

Посмотрим, каков будет ответ наших граждан на эту инициативу!

Гость

20:09:16 30-03-2026

Наличку опять печатать замучаются...

