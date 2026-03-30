Налоги с банковских переводов могут ежегодно приносить бюджету РФ до 440 млрд рублей
С 2027 года заработает автоматический обмен данными между ФНС и ЦБ
30 марта 2026, 14:48, ИА Амител
Новая система автоматического обмена данными между налоговой и Центробанком, запуск которой намечен на 2027 год, позволит государству ежегодно получать до 440 млрд рублей налогов. Об этом пишет Baza со ссылкой на экспертные оценки.
По данным Минфина, доля теневой экономики в России составляет 10–12% от ВВП — около 20–26 трлн рублей в год. В 2025 году через Систему быстрых платежей прошло 103 трлн рублей.
По оценкам экономистов, объем незадекларированных доходов физлиц в переводах по СБП составляет от 2,2 до 4,4 трлн рублей (если исключить переводы самому себе и оплату товаров и услуг).
Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отмечает, что большая часть таких платежей приходится на микробизнес, и сбор налогов с них по ставке 10% не даст бюджету значительных поступлений.
Кроме того, деньги, ушедшие в налоги, бизнес недополучит из-за сокращения потребления, что может привести к падению налоговых сборов с предприятий.
Экономист Евгений Надоршин предупреждает, что усиление контроля за переводами может, наоборот, стимулировать рост серого сектора. Из-за проблем с интернетом бизнес уже активнее использует наличные, и новые меры сделают их еще более популярными.
При оптимистичном сценарии бюджет может получить с незадекларированных доходов физлиц около 220–440 млрд рублей налогов в год. Однако точные цифры станут известны после запуска системы.
15:00:42 30-03-2026
а утилизационный сбор-то сколько бабла занес, не пересчитать.
15:03:27 30-03-2026
Требуется разьяснение - перевод ребенку на завтрак облагаться будет?
15:07:49 30-03-2026
Олег (15:03:27 30-03-2026) Требуется разьяснение - перевод ребенку на завтрак облагатьс... Ну если сможете доказать, что действительно ребёнку и действительно на обед, то по льготной ставке. А так как на обеды суммы небольшие, то комиссия будет минимальная, а бюджету плюсик. Вам что для Родины жалко копейку?
15:11:41 30-03-2026
Олег (15:03:27 30-03-2026) Требуется разьяснение - перевод ребенку на завтрак облагатьс...
Обязательно! Дома ребенка надо завтраком кормить!
15:12:03 30-03-2026
Олег (15:03:27 30-03-2026) Требуется разьяснение - перевод ребенку на завтрак облагатьс... Конечно будет. В России очень много толстых детей и голодных чинуш
18:40:59 30-03-2026
Олег (15:03:27 30-03-2026) Требуется разьяснение - перевод ребенку на завтрак облагатьс... Он же получил доход.
15:05:07 30-03-2026
Ну то есть в итоге заплатит потребитель/покупатель
15:06:12 30-03-2026
Главное не забыть об этом до выборов
15:08:26 30-03-2026
настоящая борьба с коррупцией, сколько миллиардов может приносить, интересно
15:34:41 30-03-2026
Гость (15:08:26 30-03-2026) настоящая борьба с коррупцией, сколько миллиардов может прин... 400 лярдов это чуть больше десятка замов шойги)
15:09:36 30-03-2026
утильсбор? мыслишь мелко. Почитай про маркировку товаров и ПЛАТОН сколько они в день дают
15:16:02 30-03-2026
Гость (15:09:36 30-03-2026) утильсбор? мыслишь мелко. Почитай про маркировку товаров и П... Так тут вроде как про бюджет речь. А эти дают другим товарищам в основном
15:40:58 30-03-2026
А вы думали вас к карточкам приучали просто так что ли? Удобство там,кэшбэки эти вот все,мили,бизнес залы,переводы на карту без вопросов от государства... Ваши обороты-доходы посмотрели,посчитали,проанализировали. Бигдату по вам собрали так сказать. Приступают к дойке
21:48:30 30-03-2026
Гость (15:40:58 30-03-2026) А вы думали вас к карточкам приучали просто так что ли? Удоб... Ещё и лишний посредник между продавцом и покупателем в виде банка со своей комиссией эквайринга появился. Он,конечно,с покупателем делится частью прибыли и называет это кэшбэками,бонусами спасибо,но делится далеко не всем
17:08:20 30-03-2026
Народ вернется к наличке, все просто. И никаких налогов никто не получит
21:46:35 30-03-2026
Гость (17:08:20 30-03-2026) Народ вернется к наличке, все просто. И никаких налогов никт... Если ему дадут к ней вернуться. Уже есть поползновения убрать наличку при покупке квартир
17:26:26 30-03-2026
А почему бы и не подоить терпеливое народонаселение?
😁
С доходов налог платит, в пенсионный перечисляет - почему бы ещё и за переводы с него не взять?
Вообще, у подданных не должно оставаться ни копейки денег к следующему жалованью от "государства": поел-попил, коммуналку уплатил, раз в год купил себе трусы по сезону. Куда ещё деньги? Для излишеств всяких нехороших?
18:23:23 30-03-2026
Посмотрим, каков будет ответ наших граждан на эту инициативу!
20:09:16 30-03-2026
Наличку опять печатать замучаются...