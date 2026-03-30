Ограничение распространяется на розничную торговлю и продажу навынос в точках общепита

30 марта 2026, 14:17, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

7 апреля в Республике Алтай, во Всемирный день здоровья, будет запрещена розничная продажа алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Горно-Алтайска.

Ограничение действует в соответствии с пунктом 2.1 постановления правительства региона от 18 ноября 2010 года № 249 "О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Алтай".

Под запрет попадает не только торговля в магазинах, но и продажа алкоголя навынос в заведениях общественного питания. Как и прежде, нельзя продавать спиртное несовершеннолетним.

Напомним, с 1 марта в регионе уже вступили в силу новые правила продажи алкоголя.