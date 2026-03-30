"Дышать нечем". Жители Бийска жалуются на кислотный запах в воздухе
В соцсетях люди сообщают, что дышать невозможно, во рту чувствуется кислота, а город окутан странным маревом
30 марта 2026, 11:31, ИА Амител
Утро понедельника для многих бийчан началось с резкого запаха в воздухе. Жители разных районов города — от АБ до Политехнического института — жалуются в соцсетях на то, что дышать стало тяжело.
«Дышать нечем, аж до кашля. Во рту ощущается кислота», — пишут люди в чате главы города.
Город окутан плотным туманом, который, по мнению горожан, мог образоваться из-за промышленных выбросов.
Особенно остро проблему ощущают в районе 46-го училища, "Детского мира" и АБ. Telegram-канал "ЧП Бийск" сообщает, что странный запах и туман заметны практически во всех частях наукограда.
Официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Однако синоптики накануне предупреждали: с 29 по 30 марта в южных и предгорных районах края складываются неблагоприятные погодные условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в нижних слоях атмосферы. Утром 30 марта также прогнозировался туман.
11:33:40 30-03-2026
Сейчас нам скажут что это всё вбросы и фейки со стороны не дружественных государств.
11:42:46 30-03-2026
Пробу воздуха можно примитивную сделать.
Компрессор от аквариума в воду, пол часа поработает, тесты на кислотность лакмусовыми бумажками, у любой учительницы химии есть.
11:43:50 30-03-2026
Коров убили за людей взялись.
12:32:20 30-03-2026
Экология - наша основная фишка
12:56:23 30-03-2026
прокуратура, роспотребнадзор, росприроднадзор вам в помощь....
13:55:46 30-03-2026
Гость (12:56:23 30-03-2026) прокуратура, роспотребнадзор, росприроднадзор вам в помощь..... А какую помощь они могут оказать?)))
Вы хоть раз с государственными органами связывались, чтоб такие советы давать?
В прошлом году в Новосибирске женщина писала во все инстанции, что в их поселке организовали незаконную свалку снега и автомобили шли караванами. В итоге была создана комиссия для разбирательства. И женщина получила официальный ответ, что комиссия выдвинулась на место в начале июня, ни какой свалки снега обнаружено не было. Как её не посадили вообще