"Дышать нечем". Жители Бийска жалуются на кислотный запах в воздухе

В соцсетях люди сообщают, что дышать невозможно, во рту чувствуется кислота, а город окутан странным маревом

30 марта 2026, 11:31, ИА Амител

Воздух в Бийске Фото: t.me/biysknews2

Утро понедельника для многих бийчан началось с резкого запаха в воздухе. Жители разных районов города — от АБ до Политехнического института — жалуются в соцсетях на то, что дышать стало тяжело.

«Дышать нечем, аж до кашля. Во рту ощущается кислота», — пишут люди в чате главы города.

Город окутан плотным туманом, который, по мнению горожан, мог образоваться из-за промышленных выбросов.

Особенно остро проблему ощущают в районе 46-го училища, "Детского мира" и АБ. Telegram-канал "ЧП Бийск" сообщает, что странный запах и туман заметны практически во всех частях наукограда.

Официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Однако синоптики накануне предупреждали: с 29 по 30 марта в южных и предгорных районах края складываются неблагоприятные погодные условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в нижних слоях атмосферы. Утром 30 марта также прогнозировался туман.