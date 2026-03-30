В Новосибирской области не осталось сел без скота после вспышки пастереллеза
30 марта 2026, 13:27, ИА Амител
В Новосибирской области нет населенных пунктов, в которых полностью ликвидированы личные подсобные хозяйства после мероприятий по изъятию зараженного пастереллезом скота, пишет Om1 Новосибирск.
«Противоэпизоотические мероприятия предусматривают изъятие только тех животных, которые восприимчивы к заразному заболеванию, послужившему причиной установления карантина. Иные виды сельскохозяйственных животных, а также деятельность хозяйств в целом не затрагиваются», — рассказали в Управлении ветеринарии Новосибирской области.
Сейчас в регионе реализуется комплекс мер государственной поддержки, включая компенсационные выплаты за изъятых животных и дополнительные меры, направленные на восстановление поголовья и поддержку владельцев.
Как ранее сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, 196 семей уже получили выплаты в общей сумме более 61 млн рублей.
Напомним, на восстановление поголовья скота в Новосибирской области направят четыре тысячи животных. Заместитель министра сельского хозяйства РФ сообщил, что скот провакцинируют и направят желающим восстановить производство.
13:41:12 30-03-2026
Обманывают как пить дать, теперь люди им не верят и вряд ли будут восстанавливать хозяйство после такого беспредела. Можете увидеть это сами в том самом видео источнике, все наглядно.
16:13:11 31-03-2026
гость (13:41:12 30-03-2026) Обманывают как пить дать, теперь люди им не верят и вряд ли ... О как у Мираторга мясо не покупать...скоро и чуму обьявят ради Медведки.
22:17:06 31-03-2026
гость (13:41:12 30-03-2026) Обманывают как пить дать, теперь люди им не верят и вряд ли ... Конечно, врут! Если заходили без всяких документов и тем более без всяких заборов анализов, и убивали всех поголовно животных, как сообщили убито 90000 животных, а возвращать собрались 4000, это даже на одну Козиху не хватит!!! Там в хозяйстве Водолей было около 2 тысяч голов, у одного хозяина - 900 голов, у Паниной Светланы 40 коров и ещё разных животных с тремя верблюдами = 160 голов, а там 900 дворов было💥💥
13:59:10 30-03-2026
Не повезло Новосибирской области, Ковид, тоже из Кольцово вылез.
23:45:40 30-03-2026
Ну да, и омоновцы с дубинками😂. Короче движуха! Как сказал один .....
00:01:14 31-03-2026
Ложь!
01:30:12 31-03-2026
Скоро будет мираторг
02:39:18 31-03-2026
Это делают специально что бы люди не держали скотину .судить надо чиновников и губернаторов
06:44:19 31-03-2026
Только компенсируют ДО 50% от оценочной стоимости скота. Условно, посчитали, что здоровы весили по 200кг, и цена по их таблица по 100р кг. Заплатят тебе 10000р за корову. А дальше как хош. Не забудь, на тебе ещё обязательство по субсидированному сельхоз кредиту. Но корпорация может выкупить твои земли , что бы ты мог кредит закрыть и пойти в такси работать.
18:53:30 31-03-2026
Николай (06:44:19 31-03-2026) Только компенсируют ДО 50% от оценочной стоимости скота. Усл... На сво
08:04:13 31-03-2026
И федеральные каналы молчат, там как всегда всё хорошо.
08:17:37 31-03-2026
Вот то что теле и радио каналы молчат - это очень полевно и странно для тех кто это придумал. Попахивает явной конспирологией. Убили скот и восстановят поголовье своим скотом... это че, реализация чьего то скота за счёт государства?)))
09:40:17 31-03-2026
Полицаи уже теперь настоящие как в42,если против то заберут ,пока ещё приказа небыло стрелять ,но лет через 5 уже будут стрелять
15:10:06 31-03-2026
Шариков (09:40:17 31-03-2026) Полицаи уже теперь настоящие как в42,если против то заберут ... Хорошего человека полицаем не назовут
10:15:08 31-03-2026
Кто будет нести за это ответственность 🤔🤔🤔
10:18:07 31-03-2026
Единая Россия теперь видно кто нами правит и душит.
10:31:04 31-03-2026
Гость (08:17:37 31-03-2026) Вот то что теле и радио каналы молчат - это очень полевно и ... А вот на Кавказе ни когда скот не " ловил" ни какие болезни , а если бы и "поймал " то местные ни кому бы не отдали своё животное на погибель .
10:44:13 31-03-2026
Враньё ни какой ипедемии нет у людей просто скот отняли в ютубе вся правда.
11:47:23 31-03-2026
Гость (01:30:12 31-03-2026) Скоро будет мираторг... Они уже говорят продукцию переименовали ,,фермерская бурёнка( или бычок)
04:51:41 01-04-2026
Гость (11:47:23 31-03-2026) Они уже говорят продукцию переименовали ,,фермерская бурёнка... Мираторг под несколькими брендами выпускает продукцию. И плюсом ещё и замороженную зеленку и всякую хрень. Не только мясо. А коли Мираторг не покупают в мясе. То у Мираторг в закупят КРС только живьём и отдадут населению. И все равно будет Мираторг.
11:47:35 31-03-2026
Теперь людей заганяют плавно в Кредиты. Чтоб работали на гасударство.
12:59:06 31-03-2026
Хватит врать, мерзость. Пастерелёз лечится. Тут вырезали все поголовье. Без анализов. Стадо вывезли даже без хозяев. Наклепали потом бумажку. Чётко прописано в законе, как объявляют карантин, чс. Тут полицаи, полный разгул "феодалов недобитых". Гореть в аду всем кто в этом участвовал. Отольются народные слёзы - мрази ненасытные.
13:03:28 31-03-2026
Дали копейки тем у его на миллионы убили. Верблюда не восприимчивы их тоже убили!!!! Никаких анализов!!!! Агрохолдинги не тронули!!!! Потому что депутаты!!!!
00:30:12 01-04-2026
Виктор (13:03:28 31-03-2026) Дали копейки тем у его на миллионы убили. Верблюда не воспри... Почему агрохолдинги не тронули... Эконива сожгла 2 комплекса по 7тыс годов каждый...
16:04:43 31-03-2026
Да, уж выплаты по 300т. На семью...издеваются....
20:52:31 31-03-2026
Андрей (10:44:13 31-03-2026) Враньё ни какой ипедемии нет у людей просто скот отняли в ют... Личное хозяйство это кость в горле у крупных сельхозкорпораций . Цены у частника ниже и мясо, и молоко лучше, а корпорации надо бобла больше и больше, ценник каждую неделю увеличивают. С личного хозяйства власти не могут получить себе на карман, а с корпораций откаты постоянно получают, вот власти и творят беспредел с поддержкой полицаев.
20:54:55 31-03-2026
Это типо радуйтесь тому, что всех не забили!?
Твари.
21:02:38 31-03-2026
Как всегда лапшу вешают всем на уши. Выплачивают меньше 30% от стоимости убытков.
21:16:40 31-03-2026
Сергей (10:15:08 31-03-2026) Кто будет нести за это ответственность 🤔🤔🤔... Никто 🤔🤔🤔
21:49:52 31-03-2026
Как жалко людей и животных.
21:55:04 31-03-2026
Одни верят в это, другие нет, сколько людей столько и мнений. Я лично одно понял : непущю НИКОГО за калитку,в форме или нет. Будут ламать буду защищаться. Получается если в форме значит он имеет право забрать всё что в голову взбредёт, и главное что это,,взбредёт,, приходит из неизвесно откуда. Люди любите себя и близких!!!
01:31:37 01-04-2026
гость (13:41:12 30-03-2026) Обманывают как пить дать, теперь люди им не верят и вряд ли ... Ложь!!! Убивали здоровых коров. Небыло эпидемии, это придумали, что бы уничтожить фермерское частное хозяйство. Это грязная политика сочетающаяся с конкуренцией на рынке и не только. Страха Божия но нет, а ведь рано или поздно все после смерти предстанут перед Богом. Человек каждый будет отвечать за все свои деяния, за каждый поступок, за каждое слово..... Любое преступление, а тем более такое, это грех. А за грехи после смерти вечное наказание в аду
03:41:28 01-04-2026
Лживые ненасытные мрази!
15:48:36 01-04-2026
План президента и его друзей,осуществился.
16:46:26 01-04-2026
почитайте (Повитель )Иванова там написано,что рыба гниёт с головы,так говорили нащи деды и отцы
19:06:47 01-04-2026
А что про Алтайский край не пишите?
02:30:05 02-04-2026
Рыба гниёт с головы