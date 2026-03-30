В Новосибирской области не осталось сел без скота после вспышки пастереллеза

Сейчас в регионе реализуется комплекс мер государственной поддержки

30 марта 2026, 13:27, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирской области нет населенных пунктов, в которых полностью ликвидированы личные подсобные хозяйства после мероприятий по изъятию зараженного пастереллезом скота, пишет Om1 Новосибирск.

«Противоэпизоотические мероприятия предусматривают изъятие только тех животных, которые восприимчивы к заразному заболеванию, послужившему причиной установления карантина. Иные виды сельскохозяйственных животных, а также деятельность хозяйств в целом не затрагиваются», — рассказали в Управлении ветеринарии Новосибирской области.

Сейчас в регионе реализуется комплекс мер государственной поддержки, включая компенсационные выплаты за изъятых животных и дополнительные меры, направленные на восстановление поголовья и поддержку владельцев.

Как ранее сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, 196 семей уже получили выплаты в общей сумме более 61 млн рублей.

Напомним, на восстановление поголовья скота в Новосибирской области направят четыре тысячи животных. Заместитель министра сельского хозяйства РФ сообщил, что скот провакцинируют и направят желающим восстановить производство.