Правоохранители проверят видео с курящим Киркоровым в аэропорту Барнаула
Ролик разошелся по соцсетям и вызвал волну возмущения
30 марта 2026, 12:33, ИА Амител
В Барнаульском аэропорту разразился небольшой скандал с участием Филиппа Киркорова. В сети появилось видео, на котором певец, не стесняясь, закуривает прямо в здании воздушной гавани. Кадры быстро разошлись по пабликам и вызвали бурное обсуждение, пишет РИА Новости.
Правоохранители отреагировали мгновенно. Как сообщили в Алтайском линейном управлении МВД, по факту публикации организована проверка.
Команда артиста уже выступила с объяснением. По словам представителя, Киркоров вышел из самолета "как в тумане" после смены часовых поясов и череды перелетов, поэтому не проконтролировал себя. В комментарии изданию "Подъем" подчеркнули, что уже связались с аэропортом, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте.
Видеозапись с певцом прислали читатели издания "Толк". Кадры были сняты, когда Киркоров прилетал для выступления в барнаульской "Титов-Арене".
12:45:21 30-03-2026
То в тумане то дверь перепутал...
12:53:14 30-03-2026
отпишутся.. Некий гражданин ПОХОЖИЙ на Киркорова...
16:33:34 30-03-2026
Гость (12:53:14 30-03-2026) отпишутся.. Некий гражданин ПОХОЖИЙ на Киркорова...... он что 1500 не найдет на штраф?
13:21:00 30-03-2026
Сколько поклонников Киркорова отнесли денег на его концерт? Да он просто плюет на законы и на своих поклонников. Лучше бы на хорошее дело эти деньги потратили. Например на благоустройство аэропорта. Или на открытие рейса из Барнаула в Китай (Урумчи). Был когда-то такой рейс. Сейчас бы окупился 100%
13:31:35 30-03-2026
Что там штраф 1,5тр?! Вопрос, могу ли выкурить сигарету в аэропорту и тоже оплатить штраф?! Ну знаете, так что бы приехал в аэропорт и закурил а когда ко мне подошли сотрудники, сказать им у меня все оплачено-паситесь.
14:40:58 30-03-2026
Гость (13:31:35 30-03-2026) Что там штраф 1,5тр?! Вопрос, могу ли выкурить сигарету в а... ПО предоплате тут не получится.
13:59:28 30-03-2026
Филька опять опозорился. На этот раз в Барнауле.....
14:09:47 30-03-2026
Не будет таких, как Киркоров, Моргенштерн,Долиных.. обсуждать некого будет, показывать по ящику, да и вааще вымрет эстрадный бизнес, как мамонты.
14:39:45 30-03-2026
Киркоров просто из далекого светлого прошлого, когда курить можно было везде. В том числе и в самолете.
15:13:25 30-03-2026
Ну закурил ну и че? Помнится в 1980х курили прямо в самолете сидя в кресле. В подлокотнике пепельница была. И коньяк девки разносили. Ту 104 по моему и в 134 тоже разрешали
а щас че? табак другой стал что ли?
15:30:36 30-03-2026
Гость (15:13:25 30-03-2026) Ну закурил ну и че? Помнится в 1980х курили прямо в самолете... Ну нет. В 80е такого уже не было. Я много тогда летал, точно помню, что удивлялся этим пепельницам. А вот в сортире самолета даже пилоты курили.
16:32:48 30-03-2026
он по жизни в тумане, то не в ту дверь войдет то не в тот аэропорт, а по факту просто чмо,гнать в три шеи из АК его.
19:16:08 30-03-2026
в игнор и не ходить на его выступления...