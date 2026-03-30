Правоохранители проверят видео с курящим Киркоровым в аэропорту Барнаула

Ролик разошелся по соцсетям и вызвал волну возмущения

30 марта 2026, 12:33, ИА Амител

Филипп Киркоров / Фото: стоп-кадр с видео издания "Толк"

В Барнаульском аэропорту разразился небольшой скандал с участием Филиппа Киркорова. В сети появилось видео, на котором певец, не стесняясь, закуривает прямо в здании воздушной гавани. Кадры быстро разошлись по пабликам и вызвали бурное обсуждение, пишет РИА Новости.

Правоохранители отреагировали мгновенно. Как сообщили в Алтайском линейном управлении МВД, по факту публикации организована проверка.

Команда артиста уже выступила с объяснением. По словам представителя, Киркоров вышел из самолета "как в тумане" после смены часовых поясов и череды перелетов, поэтому не проконтролировал себя. В комментарии изданию "Подъем" подчеркнули, что уже связались с аэропортом, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте.

Видеозапись с певцом прислали читатели издания "Толк". Кадры были сняты, когда Киркоров прилетал для выступления в барнаульской "Титов-Арене".