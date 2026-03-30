Раньше такое было возможно только в Москве. Как эксперты оценили отчет Франка
Общественники и эксперты отмечают в Барнауле масштабные изменения в сфере градостроительства и благоустройства
30 марта 2026, 13:12, ИА Амител
То, что происходит сегодня в Барнауле, раньше было возможно только в Москве, заявил член градостроительного совета столицы края Евгений Носенко после отчета главы города Вячеслава Франка. Напомним, мэр представил доклад о деятельности администрации Барнаула 27 марта.
Масштабно и комплексно
Среди ключевых вопросов Вячеслав Франк уделил большое внимание теме градостроительства. В частности, он отметил, что в столице края началась реновация микрорайона Поток, которая вдохнет в него новую жизнь. И это — один из самых крупных проектов комплексного развития территорий в России.
«Строительство на месте ветхого и аварийного жилья современных домов сформирует в Октябрьском районе жилой массив с новым детским садом и модернизированной школой. Развитая транспортная сеть и близость парка "Юбилейный" станут преимуществом данной территории. Проект даст новую жизнь Потоку, позволит распространить механизм комплексного развития на другие микрорайоны, будет способствовать решению проблемы переселения барнаульцев из аварийных домов», — указал глава Барнаула.
Евгений Носенко особо подчеркнул, что администрация подходит к вопросам градостроения комплексно. Разработаны крупнейшие и значимые для города документы — Стратегия развития Барнаула, Генеральный план, Правила землепользования застройки.
Комплексно мэрия подошла и к реновации Потока, указал эксперт. По его словам, проект учитывает все необходимые для комфортной жизни элементы градостроения: «То есть он включает в себя все современные элементы развития города: микрорайоны, школы, дороги, инфраструктуру», — отметил Носенко.
Пояснил эксперт и слова Вячеслава Франка о том, что город не остановится только на одном этом проекте. Сейчас мэрия "действительно выбирает площадки, готовит документации", отметил Носенко.
Среди наиболее вероятных проектов, которые могут быть реализованы в ближайшие годы, Носенко назвал ряд советских идей. В том числе проект по благоустройству Обского бульвара.
«Такой масштаб и такой комплексный подход к градостроительству раньше были возможны только в столице нашей родины — Москве», — подчеркнул он.
Парковая революция
В Барнауле идет большая работа по благоустройству общественных пространств, отметил в своем отчете Вячеслав Франк. И это не просто работа, а настоящая "парковая революция", поддержал главу общественный деятель и управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев.
Он напомнил, что в 2025 году завершены работы в парке "Юбилейный", запланировано благоустройство микрорайона Южного. Формируется новое общественное пространство рядом с барнаульским зоопарком, в бывшем парке имени Ленина.
«Я не раз об этом говорил: начиная с 2019 года в Барнауле началась парковая революция. Происходят очень серьезные изменения в сфере благоустройства общественных пространств краевой столицы. И эти изменения — заслуга краевых и городских властей, которые подходят к этому вопросу комплексно и добиваются очень серьезных результатов. И что важно, горожане это видят и довольны результатом. И в этом заслуга в том числе и лично мэра Вячеслава Франка, а также администрации города, депутатов Барнаульской городской Думы», — указал Вакаев.
Он также подчеркнул, что очень рад начавшейся реконструкции многострадальной территории за ТЦ "Европа", так как это место очень значимо для жителей Индустриального района.
При этом эксперт отметил, что городу нужно идти дальше. Сделать так, чтобы уже благоустроенные площадки стали местом притяжения горожан.
«Важно, чтобы эти территории были насыщены яркими событиями культурной жизни нашего города. Но я вижу, что городские власти понимают эту задачу и принимают какие-то решения, И я уверен, что дальнейшее развитие общественных пространств в Барнауле продолжится, и я сам в этом готов принять участие», — заключил Вакаев.Ранее вице-губернатор Алтайского края Виталий Снесарь отметил, что между правительством края и мэрией сложились очень гармоничные отношения. Также высокую оценку работе городских властей дали и депутаты Барнаульской думы, выразив единогласное одобрение, но отметив, что еще есть над чем работать. Подробнее об отчете главы Барнаула читайте здесь.
13:20:25 30-03-2026
Я слышал некоторые даже плакали от восхищения
14:37:26 30-03-2026
Неплохая кандидатура на президента, когда будет возможность.
14:40:43 30-03-2026
"Всё хорошо, прекрасная маркиза."
15:03:19 30-03-2026
Ломать - не строить.
15:10:14 30-03-2026
"То, что происходит сегодня в Барнауле, раньше было возможно только в Москве, заявил член градостроительного совета столицы края Евгений Носенко"--------- На каждом небольшом пустыре, можно забубенить жилую свечку и не одну.
Интересно, где проживают все эти "члены" градостроительного совета столицы края?
15:35:18 30-03-2026
Особенно хорошо дела обстоят с общественным транспортом.
15:39:29 30-03-2026
такое ощущение, что строительное лобби задает тон всему городу . Надо снести речной вокзал - без проблем, надо поставить свечки вместо сталинок на Ленинском проспекте - уже идет обсуждение. Большинство населения против генерального плана - ставят себе в заслугу. Нет парковочных мест - надо пересадить людей с личных авто на общественный транспорт. Может имеет смысл спросить об этом горожан, причем сделать это легко через госуслуги под контролем общественной палаты?
Не решен главный вопрос - нищенские зарплаты, поэтому люди бегут в другие регионы.
20:25:00 30-03-2026
Гость (15:39:29 30-03-2026) такое ощущение, что строительное лобби задает тон всему горо... Это не ощущение. Он на зп у них
15:53:47 30-03-2026
Город утопает в говне и грязи. Даже Ленинский засран. По тем улицам, где нет тротуаров, а их дохрена пройти невозможно.
15:55:49 30-03-2026
Он также подчеркнул, что очень рад начавшейся реконструкции многострадальной территории за ТЦ "Европа", так как это место очень значимо для жителей Индустриального района.
Там у нас аж целых два тротуара положили за полгода. Прогресс так и брызжет.
01:00:53 01-04-2026
Гость (15:55:49 30-03-2026) Он также подчеркнул, что очень рад начавшейся реконструкции ... На парк 300 летия не тянет
19:22:44 30-03-2026
Сказки венского леса…
19:47:17 30-03-2026
Гость (19:22:44 30-03-2026) Сказки венского леса…... Сказки ленточного бора..., которого скоро уже не останется
22:20:42 30-03-2026
Переехал в Москву из Барнео еще 2011 году. То, что заявлено в статье, мог заявить только тот, кто не видел как в Мск происходит реновация жилья и благоустройство. Сносят хрущи целыми кварталами и через год уже целые кварталы современных высоток заселенные стоят на этом месте. С новыми парками, скверами, детскими садами, обустроенными игровыми площадками (через каждые 50-100 метров и в каждом дворе), школами и т.д. И это одновременно в сотнях районов. А на потоке в Барнео что, проект только одобрили? Много семей переселили из ветхого жилья в новое, просторное, современное?
07:39:38 31-03-2026
Гость (22:20:42 30-03-2026) Переехал в Москву из Барнео еще 2011 году. То, что заявлено ... Были и в советские времена, есть и сейчас - Москва и Замкадье!!!
20:27:36 31-03-2026
Горожанин. (07:39:38 31-03-2026) Были и в советские времена, есть и сейчас - Москва и ЗамкадьеПро то и речь. Просто умиляет как все это преподносится: "Раньше такое было возможно только в Москве. Как эксперты оценили отчет Франка". Подмазались. Где Москва и где АК. Просто фантастический прорыв Алтайского края в экономике, градостроительстве, реновации, благоустройстве и т.д. А самое главное во всех пафосных отчетах за последние 30 лет - "скоро все будет", "вот-вот сделаем", "скоро построим", "мы уже всё разработали на бумаге", "взаимодействуем", "нашли взаимопонимание", "такого еще никогда не было", "все скоро заживем". Губеры меняются, мэры меняются, замы, министры меняются и т.д. Приходят новые, везде на фото сытые, холеные, довольные лица. А Алтайский край как был в топ 3 последних мест во всех возможных рейтингах, так и находится там. Великое достижение!
01:02:59 01-04-2026
Гость (20:27:36 31-03-2026) Про то и речь. Просто умиляет как все это преподносится: "Ра... Какие рейтинги,по поводу? Кем составлены,какая методология?
00:59:59 01-04-2026
Гость (22:20:42 30-03-2026) Переехал в Москву из Барнео еще 2011 году. То, что заявлено ... "Современное жилье" это которое не 5 этажей,а 25? Не с 3-мя квартирами на площадке,а как в общаге коридорного типа без окон без дверей с десятком? А квартиры по 20-30 квадратов с концепцией где жрешь там и спишь? Зато огонёчки на фасаде) Раньше такое малосемейками называлось
18:33:39 01-04-2026
Гость (00:59:59 01-04-2026) "Современное жилье" это которое не 5 этажей,а 25? Не с 3-мя ... Вы просто приедьте в Мск и посмотрите сами на эти "малосемейки" ) Наслушаетесь слухов и сами же верите в них потом. Да, дома на 25 этажей. Я лично живу в 25-этажке возле МГУ на ул. Удальцова. Дом на 100 (сто) квартир. По 4 на этаже. При этом, каждая квартира в своем отдельном коридоре, где люди ставят и самокаты и велики и т.д, чтобы квартиру на захламлять. В каждой квартире по 2 лоджии. Площадь от 75 до 150 квадратов. Дом с огороженной территорией, охраной (ЧОП, не вахтеры бабушки), 4 лифтами, своим садовником во дворе, розами, туями, детской площадкой, подземной и придомовой парковками, освещенной территорией. Посторонних во дворе не бывает от слова "совсем". Вы просто никогда такого не видели и вряд ли увидите, от того и поверить не можете, что такое бывает ) И это никакой не шик, а обычный московский современный дом. И да, огонечков на фасаде нет, это исключительно Ваши фантазии. Огонечки только на Новый год, когда елку наряжают в холле на первом этаже, который размером 50-70 квадратов с креслами, цветами и шкафом с книгами. Если необходимо, могу стопицот миллионов фото в личку вам скинуть и квартиры и холла и двора и видов из окна и придомовой территории и всего остального. Только обычно люди если во что-то свое свято верят, то их никакие факты не переубедят. Лишь бы обхаять то, что недостижимо )) Малосемейки, ага )) Вот, кстати, прямо под окнами стоит хрущ, где снимали "Джентльмены удачи", на крыше которого они во главе с Леоновым снег чистили. Вот его пока не трогают. Но, по всей видимости, и его скоро снесут, т.к. рядом стоящие хрущи снесли почти все и выстроили новые "малосемейки".