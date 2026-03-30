Раньше такое было возможно только в Москве. Как эксперты оценили отчет Франка

Общественники и эксперты отмечают в Барнауле масштабные изменения в сфере градостроительства и благоустройства

30 марта 2026, 13:12, ИА Амител

То, что происходит сегодня в Барнауле, раньше было возможно только в Москве, заявил член градостроительного совета столицы края Евгений Носенко после отчета главы города Вячеслава Франка. Напомним, мэр представил доклад о деятельности администрации Барнаула 27 марта.

Масштабно и комплексно

Среди ключевых вопросов Вячеслав Франк уделил большое внимание теме градостроительства. В частности, он отметил, что в столице края началась реновация микрорайона Поток, которая вдохнет в него новую жизнь. И это — один из самых крупных проектов комплексного развития территорий в России.

«Строительство на месте ветхого и аварийного жилья современных домов сформирует в Октябрьском районе жилой массив с новым детским садом и модернизированной школой. Развитая транспортная сеть и близость парка "Юбилейный" станут преимуществом данной территории. Проект даст новую жизнь Потоку, позволит распространить механизм комплексного развития на другие микрорайоны, будет способствовать решению проблемы переселения барнаульцев из аварийных домов», — указал глава Барнаула.

Евгений Носенко особо подчеркнул, что администрация подходит к вопросам градостроения комплексно. Разработаны крупнейшие и значимые для города документы — Стратегия развития Барнаула, Генеральный план, Правила землепользования застройки.

Комплексно мэрия подошла и к реновации Потока, указал эксперт. По его словам, проект учитывает все необходимые для комфортной жизни элементы градостроения: «То есть он включает в себя все современные элементы развития города: микрорайоны, школы, дороги, инфраструктуру», — отметил Носенко.

Пояснил эксперт и слова Вячеслава Франка о том, что город не остановится только на одном этом проекте. Сейчас мэрия "действительно выбирает площадки, готовит документации", отметил Носенко.

Среди наиболее вероятных проектов, которые могут быть реализованы в ближайшие годы, Носенко назвал ряд советских идей. В том числе проект по благоустройству Обского бульвара.

«Такой масштаб и такой комплексный подход к градостроительству раньше были возможны только в столице нашей родины — Москве», — подчеркнул он.

Парковая революция

В Барнауле идет большая работа по благоустройству общественных пространств, отметил в своем отчете Вячеслав Франк. И это не просто работа, а настоящая "парковая революция", поддержал главу общественный деятель и управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев.

Он напомнил, что в 2025 году завершены работы в парке "Юбилейный", запланировано благоустройство микрорайона Южного. Формируется новое общественное пространство рядом с барнаульским зоопарком, в бывшем парке имени Ленина.

«Я не раз об этом говорил: начиная с 2019 года в Барнауле началась парковая революция. Происходят очень серьезные изменения в сфере благоустройства общественных пространств краевой столицы. И эти изменения — заслуга краевых и городских властей, которые подходят к этому вопросу комплексно и добиваются очень серьезных результатов. И что важно, горожане это видят и довольны результатом. И в этом заслуга в том числе и лично мэра Вячеслава Франка, а также администрации города, депутатов Барнаульской городской Думы», — указал Вакаев.

Он также подчеркнул, что очень рад начавшейся реконструкции многострадальной территории за ТЦ "Европа", так как это место очень значимо для жителей Индустриального района.

При этом эксперт отметил, что городу нужно идти дальше. Сделать так, чтобы уже благоустроенные площадки стали местом притяжения горожан.

«Важно, чтобы эти территории были насыщены яркими событиями культурной жизни нашего города. Но я вижу, что городские власти понимают эту задачу и принимают какие-то решения, И я уверен, что дальнейшее развитие общественных пространств в Барнауле продолжится, и я сам в этом готов принять участие», — заключил Вакаев.Ранее вице-губернатор Алтайского края Виталий Снесарь отметил, что между правительством края и мэрией сложились очень гармоничные отношения. Также высокую оценку работе городских властей дали и депутаты Барнаульской думы, выразив единогласное одобрение, но отметив, что еще есть над чем работать.