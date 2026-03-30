Лаунж-зоны, лобби, игровые. Как общественные пространства становятся "сердцем" ЖК

"Вспомогательные" помещения в многоквартирных домах становятся новым "сценарием жизни"

30 марта 2026, 12:15, ИА Амител

Проект общественных пространств в ЖК / Фото предоставлено компанией "Авангард"

Рынок недвижимости последних лет изменил правила игры: квартиры уже не воспринимаются как изолированные квадратные метры. Все больше внимания уделяют качеству жизни, комфорту и атмосфере внутри жилого комплекса. Именно поэтому застройщики России (и Барнаула в том числе) активно внедряют в проекты общественные пространства — лаунж-зоны, стильные лобби, игровые комнаты, фитнес-залы и другое наполнение. Эксперты рынка отмечают: подобные пространства высоко ценят активные люди, для которых важен высокий уровень жизни. В Барнауле спрос на ЖК с насыщенным наполнением также велик, и такие проекты стали все чаще выходить на рынок. Подробнее — в материале amic.ru.

Будущее на пороге

Россияне хотят видеть в ЖК пространства для отдыха и общения: это показали результаты исследования. По информации девелоперской компании "Мармакс", 83% респондентов готовы пользоваться развитой досуговой инфраструктурой в жилом комплексе, а каждый пятый участник опроса хотел бы видеть в своем доме пространство для праздников и общения с соседями. 19% выбрали фитнес-залы, а 18% — игровые пространства с бильярдом или настольным теннисом. Зоны отдыха во дворе интересуют 16% респондентов, общественные террасы на крыше — 9%, коворкинги — также 9%. Лаунж-зоны внутри дома выбрали 8% опрошенных.



Барнаульские застройщики не отстают от общероссийского тренда, и все чаще внедряют общественные пространства в комплексы. Однако пока речь о проектах "комфорт плюс", "бизнес" и "элитный".

«Цены на квартиры в таких ЖК выше среднего, их покупают люди с большим уровнем дохода, которые бывали в разных городах нашей страны, за границей. И застройщики хотят чем-то удивить покупателей, чтобы они выбрали именно этот дом. Но такая тенденция — это здорово. Кроме того, люди начали привыкать к высокому уровню комфорта как внутри, так и снаружи, когда они выходят из подъезда, а в доме — ресторан, тренажерный зал, салон красоты, супермаркеты, пекарня, доставка. И в рамках одного ЖК люди могут исполнить все свои пожелания», — отметила руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова.

В этом уверены и застройщики: покупателей привлекает ощущение "автономности" и высокого комфорта, возможность сэкономить время. При этом чаще всего на наличие дополнительных функций обращают внимание люди, которые открыты для всего нового.

«Жители начинают привыкать к тому, что можно оставить автомобиль на теплой парковке, на лифте подняться в свою квартиру, затем вместе с ребенком спуститься в игровую и даже, оставив малыша в детской комнате, сходить в тренажерный зал. То есть теперь не нужно тратить ценное и дорогое время на сборы, дорогу, поиск парковочного места и т.д. Многие услуги можно получить в собственном доме. Зона коворкинга — это возможность выйти за пределы квартиры, посидеть в спокойной обстановке и сосредоточиться на рабочих моментах, не выезжая из дома в офис», — отметили в строительной компании "Авангард".

Норма жизни

После сдачи ЖК общественные пространства переходят в ведение управляющей компании, которая и будет обслуживать помещения. Это могут быть сторонние компании или сформированные застройщиком.

Обслуживание лаунж-зон, коворкингов, тренажерных залов — дополнительные траты, которые затем будут отражены в квитанциях на оплату коммунальных услуг. Эксперты говорят, что потенциальные покупатели ЖК это понимают и готовы платить 2–3 тыс. за дополнительные удобства и более высокий уровень жизни.

При этом риелторы уверены, что лет через 10–15 все многоквартирные дома Барнаула будут строить с разнообразными общественными функциями. Так было, например, с колясочными — помещениями для хранения колясок, велосипедов, самокатов, санок и прочего "транспорта".

Около 15 лет назад в Барнауле впервые появились проекты с этими помещениями, и они произвели едва ли не революцию на строительном рынке. Теперь же колясочные — неотъемлемая часть практически любого проекта. Поэтому, возможно, что и общественные пространства скоро будут наполнять каждый проект.

«То же самое — с видеонаблюдением в ЖК. Можно не беспокоиться, живя на 18-м этаже, за своего ребенка, который гуляет во дворе. Мама может подключиться к уличной камере и наблюдать за ним. Все это — удобство и комфорт, и люди к этому привыкают. Поэтому, я думаю, что в ближайшие годы лаунж-зоны, просторные лобби, игровые, коворкинги в ЖК станут нормой», — сказала Ольга Зембатова.