Барнаульцы считают достойной пенсию в размере 52,1 тыс. рублей

За полгода сумма подросла почти на пять тысяч рублей

30 марта 2026, 14:21, ИА Амител

Пенсия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Жители Барнаула считают достойной пенсию в 52 100 рублей, в прошлом году сумма была меньше: 47 600 рублей — в октябре и 47 400 рублей — в феврале, сообщает SuperJob. При этом, как считает среднестатистический россиянин, эта сумма должна составлять 53 500 рублей.

«Более требовательны к будущим выплатам россияне старше 45 лет: они считают достойной пенсию в 56,2 тыс. рублей. Чуть скромнее запросы у респондентов в возрасте 35–45 лет (55,8 тыс.), а молодежь до 35 лет готова довольствоваться 50,8 тыс.», — говорится в исследовании.

Обладатели высшего образования считают достойной пенсию в 55,8 тыс. рублей, а респонденты со средним образованием называют сумму в 52,1 тыс. рублей.

Опрошенные, зарабатывающие до 100 тыс. рублей, называют достойной пенсию в 50,8 тыс. рублей. При доходе 100–150 тыс. — уже 57 тыс. рублей. А зарабатывающие более 150 тыс. ожидают пенсию в размере 58,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россияне могут получать большую пенсию, если проживут подольше и выполнят еще одно условие.

"Аналог имеется". Эксперт оценил предложение передавать пенсионные баллы по наследству

Как заявил amic.ru экономист, идею частичного наследования страховых накоплений реализовать можно, хотя юридически это непросто
Комментарии 13

гость

14:22:42 30-03-2026

52,2 перебор ?

вокруг света, как вокруг смеха

14:48:34 30-03-2026

гость (14:22:42 30-03-2026) 52,2 перебор ?... на Пикабу 49.9.
а перебор, это когда 22.

Гость

14:52:08 30-03-2026

гость (14:22:42 30-03-2026) 52,2 перебор ?...
Считать и хотеть не запретишь. Как бы пенсия в 52 тысячи это сильно больше медианной ЗП, а если честно посчитать, то будет больше и средней ЗП. Что-то Валя давно не говорила, что к ней приходят мешки писем от избирателей с просьбой поднять пенсионный возраст.

Гость

15:09:26 30-03-2026

Гость (14:52:08 30-03-2026) Считать и хотеть не запретишь. Как бы пенсия в 52 тысячи... Так как это давно?
Буквально в этом месяце и говорила

Гость

15:49:20 30-03-2026

Гость (15:09:26 30-03-2026) Так как это давно?Буквально в этом месяце и говорила...
Ну, надо же, прослушал такую важную новость. Неожиданно конечно, но предсказуемо. Надо полагать желание народа будет услышано и удовлетворено ускоренными темпами с опережающими ожиданиями.

найди отличия.

14:46:28 30-03-2026

считаю достойным выход на пенсию в 60 лет,для мужчин.
о размере пенсии-чтобы хватало, и немного оставалось.
а дамам и с 50 лет,нехай занимаются собой.
или внуками.
горжусь прошлым веком,
живу в настоящем,
о будущем не загадываю, стараюсь не загадывать.

Если объективно...

14:56:26 30-03-2026

учитывая реальную продолжительность жизни мужчин и женщин, то наоборот, мужчины в 50, а женщины в 60. Пущай на рыбалку ходют с внуками.

Гость

15:10:30 30-03-2026

Если объективно... (14:56:26 30-03-2026) учитывая реальную продолжительность жизни мужчин и женщин, ... Только вот много ли желающих в 50 лет жить на 16 тысяч?

Гость

15:52:32 30-03-2026

Гость (15:10:30 30-03-2026) Только вот много ли желающих в 50 лет жить на 16 тысяч?...
Это уже другой вопрос. Всегда есть возможность работать на пенсии, если осталось здоровье и желание.

Гость

15:55:37 30-03-2026

военные так и получают.

Гость

21:07:09 30-03-2026

Гость (15:55:37 30-03-2026) военные так и получают.... Силовики по-другому пенсию зарабатывают.
А пенсия военных в наше время становится становится такой же далекой и дожить до нее ещё должно быть суждено... здоровье сохранив

Гость

16:25:23 30-03-2026

52 тыс, это только на продукты и коммуналку, а ведь и бытовая техника выходит из строя и здоровье очень не дешевле удовольствие, 130-150 будет норм.

Гость

17:07:35 30-03-2026

Грешно смеятся над нищими пожилыми и больными людьми

