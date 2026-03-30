Барнаульцы считают достойной пенсию в размере 52,1 тыс. рублей
За полгода сумма подросла почти на пять тысяч рублей
30 марта 2026, 14:21, ИА Амител
Жители Барнаула считают достойной пенсию в 52 100 рублей, в прошлом году сумма была меньше: 47 600 рублей — в октябре и 47 400 рублей — в феврале, сообщает SuperJob. При этом, как считает среднестатистический россиянин, эта сумма должна составлять 53 500 рублей.
«Более требовательны к будущим выплатам россияне старше 45 лет: они считают достойной пенсию в 56,2 тыс. рублей. Чуть скромнее запросы у респондентов в возрасте 35–45 лет (55,8 тыс.), а молодежь до 35 лет готова довольствоваться 50,8 тыс.», — говорится в исследовании.
Обладатели высшего образования считают достойной пенсию в 55,8 тыс. рублей, а респонденты со средним образованием называют сумму в 52,1 тыс. рублей.
Опрошенные, зарабатывающие до 100 тыс. рублей, называют достойной пенсию в 50,8 тыс. рублей. При доходе 100–150 тыс. — уже 57 тыс. рублей. А зарабатывающие более 150 тыс. ожидают пенсию в размере 58,5 тыс. рублей.
14:22:42 30-03-2026
52,2 перебор ?
14:48:34 30-03-2026
гость (14:22:42 30-03-2026) 52,2 перебор ?... на Пикабу 49.9.
а перебор, это когда 22.
14:52:08 30-03-2026
гость (14:22:42 30-03-2026) 52,2 перебор ?...
Считать и хотеть не запретишь. Как бы пенсия в 52 тысячи это сильно больше медианной ЗП, а если честно посчитать, то будет больше и средней ЗП. Что-то Валя давно не говорила, что к ней приходят мешки писем от избирателей с просьбой поднять пенсионный возраст.
15:09:26 30-03-2026
Гость (14:52:08 30-03-2026) Считать и хотеть не запретишь. Как бы пенсия в 52 тысячи... Так как это давно?
Буквально в этом месяце и говорила
15:49:20 30-03-2026
Гость (15:09:26 30-03-2026) Так как это давно?Буквально в этом месяце и говорила...
Ну, надо же, прослушал такую важную новость. Неожиданно конечно, но предсказуемо. Надо полагать желание народа будет услышано и удовлетворено ускоренными темпами с опережающими ожиданиями.
14:46:28 30-03-2026
считаю достойным выход на пенсию в 60 лет,для мужчин.
о размере пенсии-чтобы хватало, и немного оставалось.
а дамам и с 50 лет,нехай занимаются собой.
или внуками.
горжусь прошлым веком,
живу в настоящем,
о будущем не загадываю, стараюсь не загадывать.
14:56:26 30-03-2026
учитывая реальную продолжительность жизни мужчин и женщин, то наоборот, мужчины в 50, а женщины в 60. Пущай на рыбалку ходют с внуками.
15:10:30 30-03-2026
Если объективно... (14:56:26 30-03-2026) учитывая реальную продолжительность жизни мужчин и женщин, ... Только вот много ли желающих в 50 лет жить на 16 тысяч?
15:52:32 30-03-2026
Гость (15:10:30 30-03-2026) Только вот много ли желающих в 50 лет жить на 16 тысяч?...
Это уже другой вопрос. Всегда есть возможность работать на пенсии, если осталось здоровье и желание.
15:55:37 30-03-2026
военные так и получают.
21:07:09 30-03-2026
Гость (15:55:37 30-03-2026) военные так и получают.... Силовики по-другому пенсию зарабатывают.
А пенсия военных в наше время становится становится такой же далекой и дожить до нее ещё должно быть суждено... здоровье сохранив
16:25:23 30-03-2026
52 тыс, это только на продукты и коммуналку, а ведь и бытовая техника выходит из строя и здоровье очень не дешевле удовольствие, 130-150 будет норм.
17:07:35 30-03-2026
Грешно смеятся над нищими пожилыми и больными людьми