Барнаульцы считают достойной пенсию в размере 52,1 тыс. рублей

За полгода сумма подросла почти на пять тысяч рублей

30 марта 2026, 14:21, ИА Амител

Пенсия / amic.ru

Жители Барнаула считают достойной пенсию в 52 100 рублей, в прошлом году сумма была меньше: 47 600 рублей — в октябре и 47 400 рублей — в феврале, сообщает SuperJob. При этом, как считает среднестатистический россиянин, эта сумма должна составлять 53 500 рублей.

«Более требовательны к будущим выплатам россияне старше 45 лет: они считают достойной пенсию в 56,2 тыс. рублей. Чуть скромнее запросы у респондентов в возрасте 35–45 лет (55,8 тыс.), а молодежь до 35 лет готова довольствоваться 50,8 тыс.», — говорится в исследовании.

Обладатели высшего образования считают достойной пенсию в 55,8 тыс. рублей, а респонденты со средним образованием называют сумму в 52,1 тыс. рублей.

Опрошенные, зарабатывающие до 100 тыс. рублей, называют достойной пенсию в 50,8 тыс. рублей. При доходе 100–150 тыс. — уже 57 тыс. рублей. А зарабатывающие более 150 тыс. ожидают пенсию в размере 58,5 тыс. рублей.

