30 марта 2026, 14:37, ИА Амител

Многодетная семья, квартира

ЛДПР предложила ввести новый стандарт жилищного строительства — "семейное жилье". Этот стандарт учитывает потребности детей и родителей, делая жилье в России более доступным, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий, пишет "Газета.ru".

Слуцкий подчеркнул, что в нынешних условиях большие семьи не могут комфортно жить в съемных или ипотечных квартирах. Доступность жилья в стране упала до минимума, и люди не успевают зарабатывать достаточно для покупки собственного. Для решения этой проблемы необходимо кардинально изменить ситуацию: жестко контролировать застройщиков и цены на жилье, помогать семьям в зависимости от количества детей и дать людям возможность строить свои дома.

«Новый стандарт "семейное жилье" предполагает увеличение площади квартир, чтобы они могли вместить растущие семьи, а также создание продуманной инфраструктуры внутри жилых комплексов. Инициатива направлена на системный пересмотр подходов к жилищному строительству, а не на точечные изменения», — отметил Слуцкий.

По словам лидера партии, типовые квартиры, которые сейчас строятся, не подходят для многодетных семей. Это приводит к тому, что люди либо отказываются от рождения детей, либо вынуждены жить в стесненных условиях, что негативно сказывается на демографической ситуации.

ЛДПР также требует ужесточить контроль за застройщиками и ценами на жилье, так как сегодня цены растут быстрее доходов граждан, а ипотека становится "рабством", делая покупку даже типового жилья недоступной для большинства семей.