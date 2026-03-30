Россиянам предрекли резкий рост покупок стационарных телефонов из‑за отключений интернета
Спрос на проводную связь вырастет на 10–15% во втором полугодии
30 марта 2026, 11:42, ИА Амител
Покупки россиянами стационарных телефонов вырастут на 10–15% во втором полугодии 2026 года. Такой прогноз "Газете.ру" дал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
По его словам, спрос на проводную связь увеличивается из‑за того, что люди находятся в информационном вакууме и не понимают, сколько продлятся отключения интернета. Некоторые даже начали покупать пейджеры.
«Люди, которые раньше использовали мессенджеры, при отключениях интернета не могут воспользоваться даже незаблокированными аналогами. Чтобы оставаться на связи, россияне подключают проводной телефон. В ближайшее время тенденция будет продолжаться, скорее всего, в течение всего 2026 года», — отметил Кусков.
В основном стационарные телефоны подключают в многоквартирных домах — в загородных это сделать проблематично, добавил эксперт.
11:46:44 30-03-2026
При отключении Интернета мобильную связь тоже что-ли отключают?
12:09:53 30-03-2026
Гость (11:46:44 30-03-2026) При отключении Интернета мобильную связь тоже что-ли отключа... Это мозг у директора отключили и он забыл что со смартфона можно звонить, а не только писать в мессенджерах
12:20:08 30-03-2026
Гость (11:46:44 30-03-2026) При отключении Интернета мобильную связь тоже что-ли отключа... Просто это реклама ростелекома
12:06:50 30-03-2026
Интернет проводной 24кб....помню...вернется...
12:14:17 30-03-2026
раньше, когда пользовался "стационарным" платили за минуты разговора + оплата "проводов"
... просто историческая справка...
12:19:17 30-03-2026
Ну если связь рубанут, там и до электричества недалече. А аналоговых АТС уже вроде бы и нет почти. Так что не будет электричества - стационарный тоже в тыкву превратится. И нафига оно тогда?..
12:21:27 30-03-2026
Гость (12:19:17 30-03-2026) Ну если связь рубанут, там и до электричества недалече. А ан... Крутить ручку коммутатора и кричать в трубке - "Але, барышня, дайте Смольный"
12:22:08 30-03-2026
не смогут вернуть, связистов разогнали
12:30:48 30-03-2026
Цифровой суверенитет он такой
12:52:53 30-03-2026
ждем когда по черному мыться начнем и в полях рожать
12:55:04 30-03-2026
два коробка от спичек и нитку никто не отменял
13:15:24 30-03-2026
Так их нигде и не продают такие телефоны
16:57:48 30-03-2026
Гость (13:15:24 30-03-2026) Так их нигде и не продают такие телефоны... Как на картинке точно не продают- два витых провода к трубке.
14:12:08 30-03-2026
вот для бизнеса фикс.телефон, хотя бы как резерв, наверно оправдано. Только не от Ростелека.... в принципе у всех сотовых есть, да и из местных мелких операторов еще кто-то остался, целенаправленно занимается.
А насчет физиков... а кто бы там инфраструктуру под телефонию заложил в новостроях или поддерживал в старом фонде... на счет специалистов и обслуживания увы и ах. Будем надеяться gsm таки не заглушат
15:44:57 30-03-2026
Гость (14:12:08 30-03-2026) вот для бизнеса фикс.телефон, хотя бы как резерв, наверно оп...
А про какую инфраструктуру речь?
Сейчас, если нужен стационарный телефон, там где его изначально не было, то никто уже обычный телефонный медный кабель не тянет, в том числе и Ростелеком, сейчас это просто ip-телефония.
16:30:28 30-03-2026
Гость (15:44:57 30-03-2026) А про какую инфраструктуру речь?Сейчас, если нужен с... вот именно, что ip-телефония. А речь про телефоны зашла в связи с тем, что интернет не совсем работает, не?
15:16:45 30-03-2026
И зачем мне стационарный телефон, если мне нужно с человеком поговорить, который не дома, а на улице, например, м? Или связь мобильную хотите отключить? Тогда логично, логично.