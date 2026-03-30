Россиянам предрекли резкий рост покупок стационарных телефонов из‑за отключений интернета

Спрос на проводную связь вырастет на 10–15% во втором полугодии

30 марта 2026, 11:42, ИА Амител

Стационарный телефон / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Покупки россиянами стационарных телефонов вырастут на 10–15% во втором полугодии 2026 года. Такой прогноз "Газете.ру" дал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, спрос на проводную связь увеличивается из‑за того, что люди находятся в информационном вакууме и не понимают, сколько продлятся отключения интернета. Некоторые даже начали покупать пейджеры.

«Люди, которые раньше использовали мессенджеры, при отключениях интернета не могут воспользоваться даже незаблокированными аналогами. Чтобы оставаться на связи, россияне подключают проводной телефон. В ближайшее время тенденция будет продолжаться, скорее всего, в течение всего 2026 года», — отметил Кусков.

В основном стационарные телефоны подключают в многоквартирных домах — в загородных это сделать проблематично, добавил эксперт.