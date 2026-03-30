НОВОСТИОбщество

Россиянам предрекли резкий рост покупок стационарных телефонов из‑за отключений интернета

Спрос на проводную связь вырастет на 10–15% во втором полугодии

30 марта 2026, 11:42, ИА Амител

Стационарный телефон / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru
Стационарный телефон / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Покупки россиянами стационарных телефонов вырастут на 10–15% во втором полугодии 2026 года. Такой прогноз "Газете.ру" дал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, спрос на проводную связь увеличивается из‑за того, что люди находятся в информационном вакууме и не понимают, сколько продлятся отключения интернета. Некоторые даже начали покупать пейджеры.

«Люди, которые раньше использовали мессенджеры, при отключениях интернета не могут воспользоваться даже незаблокированными аналогами. Чтобы оставаться на связи, россияне подключают проводной телефон. В ближайшее время тенденция будет продолжаться, скорее всего, в течение всего 2026 года», — отметил Кусков.

В основном стационарные телефоны подключают в многоквартирных домах — в загородных это сделать проблематично, добавил эксперт.

интернет

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

11:46:44 30-03-2026

При отключении Интернета мобильную связь тоже что-ли отключают?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:53 30-03-2026

Гость (11:46:44 30-03-2026) При отключении Интернета мобильную связь тоже что-ли отключа... Это мозг у директора отключили и он забыл что со смартфона можно звонить, а не только писать в мессенджерах

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:08 30-03-2026

Гость (11:46:44 30-03-2026) При отключении Интернета мобильную связь тоже что-ли отключа... Просто это реклама ростелекома

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:50 30-03-2026

Интернет проводной 24кб....помню...вернется...

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

12:14:17 30-03-2026

раньше, когда пользовался "стационарным" платили за минуты разговора + оплата "проводов"
----------------
... просто историческая справка...

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:17 30-03-2026

Ну если связь рубанут, там и до электричества недалече. А аналоговых АТС уже вроде бы и нет почти. Так что не будет электричества - стационарный тоже в тыкву превратится. И нафига оно тогда?..

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:27 30-03-2026

Гость (12:19:17 30-03-2026) Ну если связь рубанут, там и до электричества недалече. А ан... Крутить ручку коммутатора и кричать в трубке - "Але, барышня, дайте Смольный"

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:22:08 30-03-2026

не смогут вернуть, связистов разогнали

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:48 30-03-2026

Цифровой суверенитет он такой

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:53 30-03-2026

ждем когда по черному мыться начнем и в полях рожать

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:04 30-03-2026

два коробка от спичек и нитку никто не отменял

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:24 30-03-2026

Так их нигде и не продают такие телефоны

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:48 30-03-2026

Гость (13:15:24 30-03-2026) Так их нигде и не продают такие телефоны... Как на картинке точно не продают- два витых провода к трубке.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:08 30-03-2026

вот для бизнеса фикс.телефон, хотя бы как резерв, наверно оправдано. Только не от Ростелека.... в принципе у всех сотовых есть, да и из местных мелких операторов еще кто-то остался, целенаправленно занимается.
А насчет физиков... а кто бы там инфраструктуру под телефонию заложил в новостроях или поддерживал в старом фонде... на счет специалистов и обслуживания увы и ах. Будем надеяться gsm таки не заглушат

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:57 30-03-2026

Гость (14:12:08 30-03-2026) вот для бизнеса фикс.телефон, хотя бы как резерв, наверно оп...
А про какую инфраструктуру речь?
Сейчас, если нужен стационарный телефон, там где его изначально не было, то никто уже обычный телефонный медный кабель не тянет, в том числе и Ростелеком, сейчас это просто ip-телефония.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:28 30-03-2026

Гость (15:44:57 30-03-2026) А про какую инфраструктуру речь?Сейчас, если нужен с... вот именно, что ip-телефония. А речь про телефоны зашла в связи с тем, что интернет не совсем работает, не?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:45 30-03-2026

И зачем мне стационарный телефон, если мне нужно с человеком поговорить, который не дома, а на улице, например, м? Или связь мобильную хотите отключить? Тогда логично, логично.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров