Подготовка к школьному выпускному в 2026 году может стоить до 120 тысяч рублей
Рост затрат связан с усложнением фасонов, качеством тканей и спросом на индивидуальный подход
30 марта 2026, 14:05, ИА Амител
Подготовка к школьному выпускному в 2026 году может стоить более 120 тысяч рублей, сообщила персональный стилист и эксперт по моде Эмма Болохнова в интервью "Москве 24".
Она отметила, что в сегменте масс-маркета костюм для юноши можно приобрести за 10–15 тысяч рублей, а обувь добавит еще 20–30 тысяч. В среднем сегменте цена на костюм начинается от 50 тысяч, а обувь будет стоить 15–20 тысяч.
«Для девушек в бюджетном сегменте платья (комбинации или юбки) можно найти за 4,5–8 тысяч рублей. Босоножки или туфли из искусственной кожи стоят 3,5–5,5 тысячи, клатч или небольшая сумка — 2–3,5 тысячи, а бижутерия — 1,5–3 тысячи. В итоге весь образ обойдется примерно в 11,5–20 тысяч рублей», — подчеркнула стилист.
В среднем сегменте доступны платья со сложными лекалами, корсетными формами, перьями или бахромой, которые сейчас в тренде. Ткани здесь плотнее, а изделия лучше сидят. Платье (миди, корсетное или сложного кроя) будет стоить 12–22 тысячи рублей, а босоножки (из кожи или качественного текстиля) — 7–14 тысяч. Сумка — 4–8 тысяч, а акцентные украшения — 4–7 тысяч. Весь образ будет стоить около 27–51 тысячи рублей.
В премиальном сегменте платья или брючные костюмы-тройки стоят 25–55 тысяч рублей, кожаные туфли — 15–28 тысяч, брендовая сумка — 10–20 тысяч, ювелирная бижутерия или серебро — 8–15 тысяч. Все вместе будет стоить от 58 до 118 тысяч рублей.
Болохнова также упомянула о "скрытых расходах". Например, корректирующее или бесшовное белье, особенно под облегающие платья, может стоить 2–5 тысяч. Услуги ателье (подгонка, фиксация деталей) — 2–4 тысячи, а макияж и укладка — 7–15 тысяч.
Юношам стилист рекомендовала выбирать классические костюмы с учетом современных тенденций: брюки должны быть свободного кроя, желательно прямые. Цвет костюма зависит от внешности. Черно-белая гамма подходит практически всем.
«Обладателям светлых глаз и волос стоит обратить внимание на нежные оттенки голубого или благородный оливковый. Рубашка должна быть белой, а акценты можно добавить с помощью трендовых пастельных оттенков — нежно-голубого, оливкового или нежно-розового», — рассказала эксперт.
В выборе обуви Болохнова рекомендовала ориентироваться на классические туфли. Под черно-белый костюм подойдут черные туфли. Если образ выполнен в голубых, коричневых или оливковых оттенках, стоит выбрать обувь коричневого, бежевого, лимонного или медового цвета. Для танцев рекомендуется взять с собой сменную обувь, например, кеды.
Стилист отметила, что сейчас в моде платья в стиле рококо с объемными юбками и корсетными формами. Можно экспериментировать с балансом форм и цвета: например, выбрать обтягивающий верх и пышную юбку или объемные рукава-фонарики и сдержанную юбку.
Для мягкого образа подойдут оттенки лавандового, пудрово-розового и небесно-голубого. Для яркости можно рассмотреть бордовый, изумрудный и синий цвета.
Болохнова посоветовала быть осторожнее с длиной платья, чтобы образ не выглядел вульгарно. Сейчас в моде миди — до колена или чуть ниже. Макси-платья остаются классикой. Трендом в макияже и прическе стало отсутствие излишней старательности.
«Локоны должны быть более вытянутыми и не слишком объемными. Прическа должна быть сдержанной, если платье нарядное. В моде пучки различных видов. Легкая небрежность и натуральность приветствуются. Макияж также должен быть в этом стиле. Стрелки могут быть слегка размытыми, а цвет помады не обязательно должен совпадать с оттенком контура», — завила стилист.
Болохнова напомнила, что сезон выпускных — это время активной работы стилистов по волосам и макияжу, поэтому рекомендуется бронировать их услуги заранее. Молодежь все чаще обращается к секонд-хендам и ресейл-платформам, где можно найти уникальные вещи по доступным ценам.
14:06:56 30-03-2026
родительская ярмарка тщеславия
14:23:25 30-03-2026
за такие деньги можно мини свадьбу огранизовать
14:29:52 30-03-2026
И нафига? Эти деньги лучше на что то полезное для ребенка потратить, на ту ж учебу, чем пробухать, так сказать, за один вечер. Никогда не понимала этого выпускного. Вручили аттестат в торжественной обстановке в актовом зале школы, и все, свободен, зачем из этого делать такое мероприятие с танцами, снятием кафе и т.д , детям, большинству, это и не надо сейчас, только взрослым и учителям зачем то...
14:34:48 30-03-2026
А что в каждой фразе: должно быть, должно, должно... Кому кто что должен? Как хотят, так и нарядятся, хоть в джинсах придут, вообще их дело. Костюм\платье за 20-50 к, что б одеть один раз, ага, сейчас прям.
19:45:53 30-03-2026
Гость (14:34:48 30-03-2026) А что в каждой фразе: должно быть, должно, должно... Кому кт... экспертам должны. у них бизнес на этом построен. лайфхак: за дипломом или аттестатом можно через неделю прийти и забрать без шума и пыли
14:49:27 30-03-2026
Мир сошел с ума
14:56:55 30-03-2026
Пора прекращать эту ярмарку тщеславия. Время не то. Как бриллиант на ж..пе Ивлеевой.
15:19:10 30-03-2026
Гость (14:56:55 30-03-2026) Пора прекращать эту ярмарку тщеславия. Время не то. Как брил... Время всю дорогу не то. По бедности не имеем возможности жить достойно - сраные капиталисты и воры обокрали.
15:44:25 30-03-2026
Офигеть, я два месяца могу жить на эти деньги. Мы в 90-е проще были, рубашку белую надел и норм.
И какой бы там ни был богатый бал, спустя годы понимаешь, что не нужно это все, нечем там гордиться - школу все одинаково заканчивают. Никакое это не достижение, человеком стать еще предстоит.
15:22:48 30-03-2026
просто нужно задать ребенку вопрос: что ты хочешь за эти деньги- выпускной в новых туфлях или новый телефон? я прям представляю, как дите говорит, как оно мечтает о выпускном 😂
15:25:58 30-03-2026
Нищету коробит безбожно! Ну да, это ж не попрошайничать! Это ребенку праздник устроить.
18:24:57 30-03-2026
Гость (15:25:58 30-03-2026) Нищету коробит безбожно! Ну да, это ж не попрошайничать! Это... Не нужен детям этот праздник. Только мамашкам друг перед другом повыделываться, кому больше дадут спалить бабла на бесполезные понты. Ну дочерей убедят, возможно
18:54:33 30-03-2026
Гость (15:25:58 30-03-2026) Нищету коробит безбожно! Ну да, это ж не попрошайничать! Это... Вот и сноб нарисовался
20:03:37 30-03-2026
Юс (18:54:33 30-03-2026) Вот и сноб нарисовался...
Да сноб. И что? С достатком и даже избытком. А вы попрошайничаете далее. Экономьте.
23:15:56 30-03-2026
[Гость (20:03:37 30-03-2026)] Да, сноб. И что? С достатком и даже избытком. А вы попроще...
На чем наживаешься, производишь чего или купи-продай? Или болтологией занимаешься? Или просто фантазёр? 🤔 Олигархи обычно и сидят в «Амике», комменты строчат🤣
15:32:46 30-03-2026
Я бы в спортивном костюме приперся, а на 120 новый ноут купил или ещё что.
15:48:55 30-03-2026
выпускной обязательно нужен. в мое время было чаепитие. после вручения дипломов
но вычурности какой то не было и дороговизны тоже
16:19:12 30-03-2026
Оторваны эксперты от реалий. Сегодняшним выпускникам вообще не интересны балы. Они в классе-то друг друга видеть не хотят, а вы их разодеть планируете. В лучшем случае, "джинсовая вечеринка". А родители могут и отдельно собраться, если прибухнуть не с кем.