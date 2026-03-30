Рост затрат связан с усложнением фасонов, качеством тканей и спросом на индивидуальный подход

30 марта 2026, 14:05, ИА Амител

Выпускной / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Подготовка к школьному выпускному в 2026 году может стоить более 120 тысяч рублей, сообщила персональный стилист и эксперт по моде Эмма Болохнова в интервью "Москве 24".

Она отметила, что в сегменте масс-маркета костюм для юноши можно приобрести за 10–15 тысяч рублей, а обувь добавит еще 20–30 тысяч. В среднем сегменте цена на костюм начинается от 50 тысяч, а обувь будет стоить 15–20 тысяч.

«Для девушек в бюджетном сегменте платья (комбинации или юбки) можно найти за 4,5–8 тысяч рублей. Босоножки или туфли из искусственной кожи стоят 3,5–5,5 тысячи, клатч или небольшая сумка — 2–3,5 тысячи, а бижутерия — 1,5–3 тысячи. В итоге весь образ обойдется примерно в 11,5–20 тысяч рублей», — подчеркнула стилист.

В среднем сегменте доступны платья со сложными лекалами, корсетными формами, перьями или бахромой, которые сейчас в тренде. Ткани здесь плотнее, а изделия лучше сидят. Платье (миди, корсетное или сложного кроя) будет стоить 12–22 тысячи рублей, а босоножки (из кожи или качественного текстиля) — 7–14 тысяч. Сумка — 4–8 тысяч, а акцентные украшения — 4–7 тысяч. Весь образ будет стоить около 27–51 тысячи рублей.

В премиальном сегменте платья или брючные костюмы-тройки стоят 25–55 тысяч рублей, кожаные туфли — 15–28 тысяч, брендовая сумка — 10–20 тысяч, ювелирная бижутерия или серебро — 8–15 тысяч. Все вместе будет стоить от 58 до 118 тысяч рублей.

Болохнова также упомянула о "скрытых расходах". Например, корректирующее или бесшовное белье, особенно под облегающие платья, может стоить 2–5 тысяч. Услуги ателье (подгонка, фиксация деталей) — 2–4 тысячи, а макияж и укладка — 7–15 тысяч.

Юношам стилист рекомендовала выбирать классические костюмы с учетом современных тенденций: брюки должны быть свободного кроя, желательно прямые. Цвет костюма зависит от внешности. Черно-белая гамма подходит практически всем.

«Обладателям светлых глаз и волос стоит обратить внимание на нежные оттенки голубого или благородный оливковый. Рубашка должна быть белой, а акценты можно добавить с помощью трендовых пастельных оттенков — нежно-голубого, оливкового или нежно-розового», — рассказала эксперт.

В выборе обуви Болохнова рекомендовала ориентироваться на классические туфли. Под черно-белый костюм подойдут черные туфли. Если образ выполнен в голубых, коричневых или оливковых оттенках, стоит выбрать обувь коричневого, бежевого, лимонного или медового цвета. Для танцев рекомендуется взять с собой сменную обувь, например, кеды.

Стилист отметила, что сейчас в моде платья в стиле рококо с объемными юбками и корсетными формами. Можно экспериментировать с балансом форм и цвета: например, выбрать обтягивающий верх и пышную юбку или объемные рукава-фонарики и сдержанную юбку.

Для мягкого образа подойдут оттенки лавандового, пудрово-розового и небесно-голубого. Для яркости можно рассмотреть бордовый, изумрудный и синий цвета.

Болохнова посоветовала быть осторожнее с длиной платья, чтобы образ не выглядел вульгарно. Сейчас в моде миди — до колена или чуть ниже. Макси-платья остаются классикой. Трендом в макияже и прическе стало отсутствие излишней старательности.

«Локоны должны быть более вытянутыми и не слишком объемными. Прическа должна быть сдержанной, если платье нарядное. В моде пучки различных видов. Легкая небрежность и натуральность приветствуются. Макияж также должен быть в этом стиле. Стрелки могут быть слегка размытыми, а цвет помады не обязательно должен совпадать с оттенком контура», — завила стилист.

Болохнова напомнила, что сезон выпускных — это время активной работы стилистов по волосам и макияжу, поэтому рекомендуется бронировать их услуги заранее. Молодежь все чаще обращается к секонд-хендам и ресейл-платформам, где можно найти уникальные вещи по доступным ценам.