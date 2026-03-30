Эксперт рассказал, когда доллар подорожает до 95 рублей
Резких и долгосрочных скачков курса пока не прогнозируют, но факторы давления есть
30 марта 2026, 13:35, ИА Амител
Курс доллара может временно подняться до 90–95 рублей к концу текущего года, заявил в беседе с "Газетой.ru" инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин. Это может быть вызвано как локальным дефицитом иностранной валюты, так и усилением геополитической напряженности.
26 марта на ежегодном съезде объединения глава РСПП Александр Шохин сообщил, что российские экспортеры ожидают ослабления рубля до уровня 90–95 за доллар. Однако в ближайшем будущем это представляется маловероятным. По словам Бахтина, к концу года рубль может ослабнуть из-за сезонного увеличения расходов, восстановления импорта и снижения ключевой процентной ставки. При этом устойчивого роста курса выше 85 рублей не предвидится.
«Ослабление российской валюты выгодно экспортерам, поскольку повышает их доходы и конкурентоспособность на международных рынках. Однако для импортеров, бизнеса и потребителей это создает дополнительные риски, так как рост курса доллара приводит к увеличению стоимости импортных товаров и зарубежных поездок», — отметил он.
Бахтин добавил, что падение рубля может негативно повлиять на компании, зависящие от импорта, включая производителей автомобилей, электроники, лекарственных средств, одежды и аграрный сектор.
По мнению эксперта, девальвация национальной валюты может способствовать росту инфляции на 2% и замедлить процесс снижения ключевой ставки.
Ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики, указал специалист, имеет важное значение для большинства компаний.
«Обычные потребители столкнутся с повышением цен на импортные товары и увеличением стоимости зарубежных поездок», — подчеркнул Бахтин.
В настоящее время на российском рынке наблюдается баланс между спросом и предложением иностранной валюты, но на довольно низком уровне. Спрос на валюту остается ограниченным из-за высоких процентных ставок и низкой потребительской активности.
«К лету на рынок поступит дополнительный доход от повышенных цен на энергоносители, что приведет к увеличению спроса на валюту и импорт. Это произойдет, когда ключевая ставка будет снижена и импортеры исчерпают свои складские запасы», — заключил Бахтин.
13:48:40 30-03-2026
когда доллар подорожает до 95 рублей --- 4 года назад до 97
14:15:01 30-03-2026
"Ослабление российской валюты выгодно экспортерам"------------ Чё экспортировать? Обложили как волков флажками санкций.
15:36:02 30-03-2026
Гость (14:15:01 30-03-2026) "Ослабление российской валюты выгодно экспортерам"----------... А до санкций было что экспортировать? Ну кроме нефти и газа. Производства своего как не было, так и нет, что до, что после санкций. Импортозамещение накрылись медным тазом.
15:04:55 30-03-2026
доллар не подорожает уже никогда
мой вам совет - избавляйтесь от доллара и всех валют с ним связанных
скоро бакс станет туалетной бумагой
17:50:35 30-03-2026
майор (15:04:55 30-03-2026) доллар не подорожает уже никогдамой вам совет - избавляй... Слышу это лет 30-35. Как и про то, что Техас отколется и вообще США развалится