Резких и долгосрочных скачков курса пока не прогнозируют, но факторы давления есть

30 марта 2026, 13:35, ИА Амител

Доллар / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Курс доллара может временно подняться до 90–95 рублей к концу текущего года, заявил в беседе с "Газетой.ru" инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин. Это может быть вызвано как локальным дефицитом иностранной валюты, так и усилением геополитической напряженности.

26 марта на ежегодном съезде объединения глава РСПП Александр Шохин сообщил, что российские экспортеры ожидают ослабления рубля до уровня 90–95 за доллар. Однако в ближайшем будущем это представляется маловероятным. По словам Бахтина, к концу года рубль может ослабнуть из-за сезонного увеличения расходов, восстановления импорта и снижения ключевой процентной ставки. При этом устойчивого роста курса выше 85 рублей не предвидится.

«Ослабление российской валюты выгодно экспортерам, поскольку повышает их доходы и конкурентоспособность на международных рынках. Однако для импортеров, бизнеса и потребителей это создает дополнительные риски, так как рост курса доллара приводит к увеличению стоимости импортных товаров и зарубежных поездок», — отметил он.

Бахтин добавил, что падение рубля может негативно повлиять на компании, зависящие от импорта, включая производителей автомобилей, электроники, лекарственных средств, одежды и аграрный сектор.

По мнению эксперта, девальвация национальной валюты может способствовать росту инфляции на 2% и замедлить процесс снижения ключевой ставки.

Ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики, указал специалист, имеет важное значение для большинства компаний.

«Обычные потребители столкнутся с повышением цен на импортные товары и увеличением стоимости зарубежных поездок», — подчеркнул Бахтин.

В настоящее время на российском рынке наблюдается баланс между спросом и предложением иностранной валюты, но на довольно низком уровне. Спрос на валюту остается ограниченным из-за высоких процентных ставок и низкой потребительской активности.