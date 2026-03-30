Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности образовательного процесса

30 марта 2026, 12:44, ИА Амител

В Рубцовске начала разрушаться стена педколледжа / Фото: прокуратура Алтайского края

В Рубцовске стена одного из самых старых учебных заведений города — педагогического колледжа — дала трещину. Инцидент произошел 27 марта. На опубликованных снимках видно, что здание буквально рассекла глубокая вертикальная трещина.

Прокуратура Алтайского края взяла ситуацию на контроль. По поручению прокурора региона Антона Германа началась проверка. Специалистам предстоит выяснить, насколько безопасно было вести учебный процесс в здании и не нарушались ли требования по его содержанию.

«В рамках проверки будет оценена полнота реализации полномочий муниципальными и краевыми органами власти», — пояснили в надзорном ведомстве.

Педагогический колледж Рубцовска — одно из старейших профессиональных учебных заведений Алтайского края. Свою историю он ведет с 1935 года, когда переехал в каменное здание, где находится и сегодня. Теперь судьба этого исторического корпуса под вопросом.