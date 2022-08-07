17-летняя россиянка погибла после падения с аттракциона

17-летняя жительница Орла скончалась после падения с аттракциона «Орбита», пишет ТАСС.

Трагедия случилась 6 августа в местном парке культуры и отдыха.

От полученных травм девушка умерла в больнице. Прокуратура проводит проверку. Деятельность по эксплуатации аттракциона приостановлена.

В областном управлении СК сообщили, что завели дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Невыполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).