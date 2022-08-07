17-летняя россиянка погибла после падения с аттракциона
Прокуратура проводит проверку
7 августа 2022, 12:15, Никита Черников
17-летняя жительница Орла скончалась после падения с аттракциона «Орбита», пишет ТАСС.
Трагедия случилась 6 августа в местном парке культуры и отдыха.
От полученных травм девушка умерла в больнице. Прокуратура проводит проверку. Деятельность по эксплуатации аттракциона приостановлена.
В областном управлении СК сообщили, что завели дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Невыполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
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