Алтайские инспекторы ГИБДД потушили грузовик на Чуйском тракте

В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции выручили водителя, у которого загорелся грузовик.

Инцидент произошёл в Первомайском районе на 186-м километре Чуйского тракта.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, внимание экипажа дорожно-патрульной службы ГИБДД по ЗАТО Сибирский в составе лейтенантов полиции Евгения Чурбанова и Игоря Белы привлёк стоящий на обочине автомобиль Isudzu Forward, из-под капота которого были видны языки пламени.

«Сотрудники незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть, а сами приступили к оказанию помощи в тушении пожара, который уже перекинулся в кабину автомобиля. При помощи двух огнетушителей инспекторам удалось ликвидировать очаг возгорания, предотвратив дальнейшее распространение огня», — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранним утром 5 декабря в Алтайском крае пожарные спасли мать с двумя детьми.