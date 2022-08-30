Барнаулец жестоко избил товарища, снявшего футболку в присутствии жены

Жителя Барнаула будут судить за избиение нового знакомого, сообщает «АиФ Алтай».

Барнаулец с женой отмечал день рождения её подруги в кафе, там они познакомились с одним из гостей и предложили выпить у них дома.

Праздник продолжился в квартире. Вскоре мужчина пошёл спать, а гость остался с его супругой. Через некоторое время ему стало жарко и он снял футболку.

«Хозяин квартиры, не получив внятного ответа на вопрос, почему новый знакомый с голым торсом, избил его. Пострадавшего госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями», — рассказал зампрокурора Железнодорожного района Вячеслав Лахонин.

Барнаульцу грозит до восьми лет лишения свободы за «умышленное причинение опасного для жизни тяжкого вреда здоровью».