Барнаулец жестоко избил товарища, снявшего футболку в присутствии жены
Мужчина с супругой отмечал день рождения её подруги в кафе, где познакомился с одним из гостей
30 августа 2022, 18:07
Жителя Барнаула будут судить за избиение нового знакомого, сообщает «АиФ Алтай».
Барнаулец с женой отмечал день рождения её подруги в кафе, там они познакомились с одним из гостей и предложили выпить у них дома.
Праздник продолжился в квартире. Вскоре мужчина пошёл спать, а гость остался с его супругой. Через некоторое время ему стало жарко и он снял футболку.
«Хозяин квартиры, не получив внятного ответа на вопрос, почему новый знакомый с голым торсом, избил его. Пострадавшего госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями», — рассказал зампрокурора Железнодорожного района Вячеслав Лахонин.
Барнаульцу грозит до восьми лет лишения свободы за «умышленное причинение опасного для жизни тяжкого вреда здоровью».
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