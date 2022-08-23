Бонусы не порадовали. Жительница Барнаула пожаловалась в УФАС на рекламу «Пятёрочки»

Признаки нарушения законодательства о рекламе выявлены Алтайским краевым УФАС России при рассмотрении обращения жительницы Барнаула. Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне женщина получила от абонента «Pyaterochka» рекламное сообщение о начислении 400 баллов за покупку от 300 рублей, однако при совершении покупки обещанные баллы ей на дисконтную карту не начислили.

«В связи с тем, что рассматриваемая реклама содержит не соответствующие действительности сведения об акции магазина, в действиях рекламодателя ООО „Агроторг“ выявлены признаки нарушения Закона о рекламе», — заявили в ведомстве.

В случае подтверждения нарушения компанию привлекут к административной ответственности.