Центробанк пообещал бороться с операциями в долларах и евро

Банк России намерен содействовать ускорению девалютизации и принять дополнительные меры, которые затруднят операции в долларах и евро для российских физических и юридических лиц. Как сообщается на сайте регулятора, такое обещание связано с тем, что блокировка российских активов и ограничения на проведение расчетов в долларах и евро создают риски для граждан и бизнеса.

Инициатива представлена в рамках публикации документа, в котором регулятор предложил участникам рынка и экспертному сообществу обсудить ключевые направления развития финансового рынка в условиях санкционных ограничений.

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Экономика Набиуллина: запрета на хождение валюты в России не будет

Напомним, что ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что запрета на хождение доллара, евро или других валют в России не будет.