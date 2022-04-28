Человек погиб при крушении учебного военного вертолета в Саратовской области

Человек погиб при крушении учебного вертолета «Ансат» в Саратовской области. Как сообщает ТАСС, воздушное средство принадлежало военной базе, которая расположена на территории Саратова в поселке Соколовый.

Всего на борту было трое человек. Один из них погиб, еще один получил травму, поиски третьего члена экипажа продолжаются. Как сообщили в региональном Минздраве, выживший пилот находится в удовлетворительном состоянии.

При этом ранее источник в экстренных службах сообщали, что во время учений столкнулись два вертолета. Один из них якобы смог вернуться на аэродром, а второй упал. Позднее эту информацию опроверг глава Саратова Михаил Исаев в своем Telegram-канале.

«В связи с появившимися сообщениями в СМИ акцентирую внимание, что вертолет был один, столкновения с другим летательным аппаратом не было», — написал он.

Telegram-канал Mash опубликовал снимок, на котором видно, что от упавшего вертолета почти ничего не осталось, лишь обожженный металл. Издание также сообщило, что пропавший член экипажа недавно ответил на телефонный звонок, его ищут.