Мокрый снег и +5. Какая погода ждет Алтайский край 17 апреля

В Барнауле температура не поднимется выше +2 градусов

17 апреля 2026, 06:00, ИА Амител

Весенний дождь в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Днем 17 апреля в Алтайском крае ожидается от 0 до +5 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, возможны гололедные явления. Ветер северный, 6–11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле температура составит 0...+2 градуса. Во второй половине дня обещают небольшой мокрый снег. Ветер северный, 6–11 м/с.