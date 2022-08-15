Естественное освещение: стена и кровля рухнули в барнаульском ТЦ
Несмотря на «гуляющий ветер» в помещении, торговый центр продолжил свою работу
15 августа 2022, 19:52
Стена и кровля частично обрушились в ТЦ «Маяк» на проспекте Космонавтов 8/2. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», причиной стал снос соседнего с торговым центром здания.
Посетители отмечают, что по помещениям гуляет ветер, а с потолка продолжает осыпаться плитка. Несмотря на это, сам торговый центр и его павильоны продолжают работать.
Напомним, что 11 августа в Рубцовске случился крупный пожар в торговом здании «Светофор». По прибытии огнеборцев крыша магазина полыхала открытым пламенем. Погибших и пострадавших в инциденте нет. Предварительная причина случившегося — поджог.
Комментарии
Новости партнеров