Естественное освещение: стена и кровля рухнули в барнаульском ТЦ

Стена и кровля частично обрушились в ТЦ «Маяк» на проспекте Космонавтов 8/2. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», причиной стал снос соседнего с торговым центром здания.

Посетители отмечают, что по помещениям гуляет ветер, а с потолка продолжает осыпаться плитка. Несмотря на это, сам торговый центр и его павильоны продолжают работать.

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Происшествия Магазин «Светофор» сгорел в Рубцовске

Напомним, что 11 августа в Рубцовске случился крупный пожар в торговом здании «Светофор». По прибытии огнеборцев крыша магазина полыхала открытым пламенем. Погибших и пострадавших в инциденте нет. Предварительная причина случившегося — поджог.